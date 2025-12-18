Рейтинг@Mail.ru
На Макрона и Туска "напали" во время саммита ЕС по Украине
14:17 18.12.2025
На Макрона и Туска "напали" во время саммита ЕС по Украине
На Макрона и Туска "напали" во время саммита ЕС по Украине - РИА Новости, 18.12.2025
На Макрона и Туска "напали" во время саммита ЕС по Украине
Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Польши Дональд Туск на саммите Евросоюза по вопросу поддержки Украины подверглись "нападению" со стороны... РИА Новости, 18.12.2025
На Макрона и Туска "напали" во время саммита ЕС по Украине

Макрона и Туска на саммите ЕС по Украине испугали микрофоны

© AP Photo / Czarek SokolowskiПрезидент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Польши Дональд Туск
Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Польши Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Польши Дональд Туск. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Польши Дональд Туск на саммите Евросоюза по вопросу поддержки Украины подверглись "нападению" со стороны журналистов, осадивших их микрофонами.
«
"Пожалуйста, не нападайте на меня", — попросил глава польского правительства.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время саммита ЕС в Брюсселе. 18 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Выходка фон дер Ляйен из-за Украины вызвала переполох на Западе
13:04
Макрон, в свою очередь, пожаловался, что микрофоны репортеров никак не были закреплены и постоянно двигались, мешая ему сконцентрироваться, а Туск попросил корреспондентов не подносить их к нему слишком близко.
В среду издание Politico сообщило, что решение об изъятии резервов страны ЕС могут принять на саммите 18-19 декабря, сделав это в обход Бельгии. Как утверждается, в понедельник постпреды стран-участниц вновь не смогли убедить Брюссель поддержать использование замороженных средств для финансирования Украины. Бельгийский премьер Барт де Вевер называл эту идею воровством и не исключил подачу обращения в суд.
В четверг глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что лидеры стран не уйдут с саммита ЕС, пока не найдут решение по финансированию Украины на ближайшие два года.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
"Прямо в глаза". СМИ раскрыли, что случится с Зеленским в Брюсселе
11:43
 
