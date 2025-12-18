https://ria.ru/20251218/mks-2063072847.html
Часть оборудования с МКС можно будет использовать на РОС, сообщил ученый
Часть оборудования с МКС можно будет использовать на РОС, сообщил ученый - РИА Новости, 18.12.2025
Часть оборудования с МКС можно будет использовать на РОС, сообщил ученый
Строительство Российской орбитальной станции (РОС) на той же орбите, где сейчас находится Международная космическая станция (МКС), позволит использовать на ней... РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T23:59:00+03:00
2025-12-18T23:59:00+03:00
2025-12-18T23:59:00+03:00
россия
олег орлов
денис мантуров
институт медико-биологических проблем ран
российская академия наук
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153175/84/1531758401_0:180:2048:1332_1920x0_80_0_0_731610ade296c43ee3fc059a4e97cf7d.jpg
https://ria.ru/20250412/kosmos-2010887321.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153175/84/1531758401_115:0:1935:1365_1920x0_80_0_0_1401f87ea0d32e8ff1d8fce18f2430ba.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, олег орлов, денис мантуров, институт медико-биологических проблем ран, российская академия наук, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), в мире
Россия, Олег Орлов, Денис Мантуров, Институт медико-биологических проблем РАН, Российская академия наук, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России), В мире
Часть оборудования с МКС можно будет использовать на РОС, сообщил ученый
Орлов: на новой орбитальной станции можно будет использовать оборудование МКС
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Строительство Российской орбитальной станции (РОС) на той же орбите, где сейчас находится Международная космическая станция (МКС), позволит использовать на ней часть научного оборудования, уже находящегося на орбите, сообщил директор Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Олег Орлов.
"Здесь появляются новые опции, которые раньше не рассматривали, например, возможность заимствования части научного оборудования, которое сегодня есть на РС (российском сегменте - ред.) МКС, для последующего его использования на Российской орбитальной станции. Раньше такая возможность просто не рассматривалась", - сказал Орлов
на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
При этом он подчеркнул, что ученые настаивают, чтобы на новой орбите Российской орбитальной станции сохранились все технологические преимущества, которые изначально закладывали в нее разработчики.
В частности, научному сообществу хотелось бы видеть на новой станции центрифугу короткого радиуса для создания искусственной гравитации. Кроме того, сейчас, по словам Орлова, обсуждаются предложения ИМБП
и ФМБА
по созданию отдельного медико-биологического модуля.
Также ранее сообщалось, что в состав РОС могут войти свободнолетающие модули, которые будут отстыковываться для проведения исследований, а затем возвращаться на станцию.
"Мы за то, чтобы такой проект не пропал", - отметил Орлов.
До недавнего времени планировалось, что Российская орбитальная станция (начало развертывания на орбите запланировано на 2027 год) будет построена на высокоширотной орбите с наклонением 96,8 градуса. Такое расположение даст возможность наблюдать всю территорию России
, а также будет характеризоваться несколько другим радиационным фоном, изучение которого приблизит ученых к пониманию возможности осуществлять полеты человека в дальний космос.
В начале декабря первый вице-премьер РФ Денис Мантуров
сообщил, что орбита для РОС определена, станция всё же будет летать на такой же орбите, на которой сейчас работает Международная космическая станция, - не высокоширотной, а с наклонением 51,6 градуса.