Часть оборудования с МКС можно будет использовать на РОС, сообщил ученый

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Строительство Российской орбитальной станции (РОС) на той же орбите, где сейчас находится Международная космическая станция (МКС), позволит использовать на ней часть научного оборудования, уже находящегося на орбите, сообщил директор Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Олег Орлов.

"Здесь появляются новые опции, которые раньше не рассматривали, например, возможность заимствования части научного оборудования, которое сегодня есть на РС (российском сегменте - ред.) МКС, для последующего его использования на Российской орбитальной станции. Раньше такая возможность просто не рассматривалась", - сказал Орлов на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".

При этом он подчеркнул, что ученые настаивают, чтобы на новой орбите Российской орбитальной станции сохранились все технологические преимущества, которые изначально закладывали в нее разработчики.

В частности, научному сообществу хотелось бы видеть на новой станции центрифугу короткого радиуса для создания искусственной гравитации. Кроме того, сейчас, по словам Орлова, обсуждаются предложения ИМБП ФМБА по созданию отдельного медико-биологического модуля.

Также ранее сообщалось, что в состав РОС могут войти свободнолетающие модули, которые будут отстыковываться для проведения исследований, а затем возвращаться на станцию.

"Мы за то, чтобы такой проект не пропал", - отметил Орлов.

До недавнего времени планировалось, что Российская орбитальная станция (начало развертывания на орбите запланировано на 2027 год) будет построена на высокоширотной орбите с наклонением 96,8 градуса. Такое расположение даст возможность наблюдать всю территорию России , а также будет характеризоваться несколько другим радиационным фоном, изучение которого приблизит ученых к пониманию возможности осуществлять полеты человека в дальний космос.