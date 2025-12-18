Рейтинг@Mail.ru
Мишустин оценил урожай зерна в России - РИА Новости, 18.12.2025
17:30 18.12.2025
Мишустин оценил урожай зерна в России
Мишустин оценил урожай зерна в России
экономика, россия, михаил мишустин, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
Уборка урожая зерновых. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Нынешний урожай зерна в России позволит обеспечить потребности внутреннего рынка и партнеров России из дружественных стран, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Вопрос о предварительных итогах уборки урожая сельскохозяйственных культур в 2025 году рассматривался в четверг на заседании правительства РФ.
"По прогнозу Минсельхоза на середину декабря, по итогам уборки ожидается 137 миллионов тонн зерна – третий по объёму урожай за последние шесть лет. Это поможет полностью обеспечить как внутренний рынок, так и наших деловых партнёров из дружественных стран в рамках поставок за рубеж", - сказал Мишустин.
Зерно - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Минсельхоз ожидает третий по объему урожай зерна за шесть лет
