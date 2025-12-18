https://ria.ru/20251218/mishustin-2062994117.html
Мишустин оценил урожай зерна в России
Мишустин оценил урожай зерна в России
Нынешний урожай зерна в России позволит обеспечить потребности внутреннего рынка и партнеров России из дружественных стран, сообщил премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 18.12.2025
Мишустин оценил урожай зерна в России
Мишустин: урожай обеспечит зерном и РФ, и партнеров из дружественных стран