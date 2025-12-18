Рейтинг@Mail.ru
Мишустин поручил правительству следить за потребностями аграриев - РИА Новости, 18.12.2025
16:59 18.12.2025
Мишустин поручил правительству следить за потребностями аграриев
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин попросил правительство внимательно отслеживать потребности отечественных сельхозпроизводителей и своевременно доводить до них РИА Новости, 18.12.2025
экономика, россия, михаил мишустин, оксана лут, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Оксана Лут, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин попросил правительство внимательно отслеживать потребности отечественных сельхозпроизводителей и своевременно доводить до них финансирование.
Вопрос о предварительных итогах уборки урожая сельскохозяйственных культур в 2025 году рассматривался в четверг на заседании правительства РФ. Доклад об этом представила глава Минсельхоза Оксана Лут.
"Прошу вас уделить особое внимание вопросам финансирования наших сельхозпроизводителей. Надо очень внимательно следить за потребностями, обеспечить всем необходимым, в начале финансового года выделить средства Минсельхозу. Важно, чтобы все предусмотренные в федеральном бюджете ресурсы были своевременно доведены до получателей и аграрии могли бы уверенно готовиться к следующему сезону, к весенним полевым работам", - обратился Мишустин к членам кабмина, заслушав доклад.
Российские аграрии полностью обеспечены топливом, заявила глава Минсельхоза
