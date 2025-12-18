Рейтинг@Mail.ru
Россия и Украина приближаются к урегулированию, заявил Трамп - РИА Новости, 18.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:22 18.12.2025 (обновлено: 23:06 18.12.2025)
https://ria.ru/20251218/mir-2063063025.html
Россия и Украина приближаются к урегулированию, заявил Трамп
Россия и Украина приближаются к урегулированию, заявил Трамп - РИА Новости, 18.12.2025
Россия и Украина приближаются к урегулированию, заявил Трамп
Стороны конфликта на Украине приближаются к его урегулированию, заявил президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T22:22:00+03:00
2025-12-18T23:06:00+03:00
в мире
россия
украина
мирный план сша по украине
дональд трамп
сша
владимир путин
юрий ушаков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/10/2062307076_418:0:2290:1053_1920x0_80_0_0_a97dd28497abaeedb650a7142502a7b9.jpg
https://ria.ru/20251218/tramp-2063062828.html
https://ria.ru/20251218/tramp-2063063606.html
россия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/10/2062307076_257:0:2480:1667_1920x0_80_0_0_954c98675775535a55b7b7e5a1ba85ff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, мирный план сша по украине, дональд трамп, сша, владимир путин, юрий ушаков
В мире, Россия, Украина, Мирный план США по Украине, Дональд Трамп, США, Владимир Путин, Юрий Ушаков
Россия и Украина приближаются к урегулированию, заявил Трамп

Трамп заявил, что стороны украинского конфликта приближаются к урегулированию

© AP Photo / Jose Luis MaganaДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© AP Photo / Jose Luis Magana
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 18 дек - РИА Новости. Стороны конфликта на Украине приближаются к его урегулированию, заявил президент США Дональд Трамп.
"Они близки к цели", - сказал Трамп журналистам.
Владимир Зеленский во время саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Трамп призвал Украину поторопиться в вопросе урегулирования
Вчера, 22:21
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Трамп раскритиковал Украину за чрезмерную медлительность в переговорах
Вчера, 22:27
 
В миреРоссияУкраинаМирный план США по УкраинеДональд ТрампСШАВладимир ПутинЮрий Ушаков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала