Минцифры рассказало, какие сайты попали в белый список

18:15 18.12.2025 (обновлено: 19:01 18.12.2025)
Сайты МЧС, МВД, Совета Федерации, Московской биржи попали в белые списки

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Минцифры РФ обновило белый список ресурсов, доступных в условиях ограничения работы мобильного интернета - в него вошли сайты МЧС, МВД, Совета Федерации, Московской биржи, сети быстрого питания "Вкусно и точка", Headhunter, авиакомпании "Аэрофлот" и "Победа" и другие, сообщило министерство в своем канале на национальной платформе Мах.
"На новом этапе в список в том числе вошли Совет Федерации, МВД, МЧС, "Движение первых", авиакомпании "Аэрофлот" и "Победа", интернет-ресурс "Объясняем РФ", "Россети", "Росатом Сеть зарядных станций", оператор связи "Мотив", Московская биржа, портал для вакансий и поиска работы HeadHunter, сервис краткосрочной аренды автомобилей "Ситидрайв", сеть ресторанов быстрого питания "Вкусно и точка", "Деловые линии", онлайн-кинотеатр "Иви", супермаркеты: "Вкусвилл", "Ашан", "Спар", Metro, "Петрович", - сказано в сообщении.
Мобильное приложение справочно-информационного интернет-портала Госуслуги - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Минцифры рассказало о способах подтверждения входа на "Госуслугах"
5 декабря, 17:44
Также расширен перечень средств массовой информации, которые будут доступны россиянам без интернета.
В "белый список" входят приложения и сайты, которые остаются доступными в периоды ограничений.
Так, на первом этапе Минцифры включило в перечень VK, "Oдноклассники", Mail.ru, платформу Max, маркетплейсы Ozon и Wildberries, сервисы "Яндекса", "Дзен", Rutube, сайт платежной системы "Мир", личные кабинеты операторов связи "Билайн", Мегафон", МТС, "Ростелеком", T2. Также доступ обеспечен к "Госуслугам", платформе для дистанционного голосования, сайтам президента и правительства.
На втором этапе в "белый список" вошли сайты государственных органов (Госдумы, федеральных министерств, служб и агентств, государственных информационных систем, Генпрокуратуры, правительств субъектов РФ), "Почты России", Альфа-банка, государственной системы цифровой маркировки товаров "Честный знак", сайты "Комсомольской правды", РИА Новости, РБК, "Газеты.ру", "Ленты.ру", Rambler, РЖД и туристического портала "Туту.ру", навигатора "2ГИС", такси "Максим", сайт с прогнозом погоды Gismeteo.
В начале декабря "белый список" сайтов пополнился региональными онлайн-платформами, сайтами ЦБ РФ, операторов связи, ряда СМИ, онлайн-кинотеатром "Окко" и другими ресурсами.
Самозапрет на кредиты через Госуслуги - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Минцифры предложило приравнять код из "Госуслуг" к паспорту для проезда
5 декабря, 18:41
 
РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Совет Федерации РФМосковская биржаТехнологии
 
 
