https://ria.ru/20251218/mintsifry-2063016926.html
Минцифры рассказало, какие сайты попали в белый список
Минцифры рассказало, какие сайты попали в белый список - РИА Новости, 18.12.2025
Минцифры рассказало, какие сайты попали в белый список
Минцифры РФ обновило белый список ресурсов, доступных в условиях ограничения работы мобильного интернета - в него вошли сайты МЧС, МВД, Совета Федерации,... РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T18:15:00+03:00
2025-12-18T18:15:00+03:00
2025-12-18T19:01:00+03:00
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
совет федерации рф
московская биржа
технологии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/12/2055793569_0:179:3072:1907_1920x0_80_0_0_cd213102f59408efb83b0b34fd487098.jpg
https://ria.ru/20251205/gosuslugi-2060172332.html
https://ria.ru/20251205/gosuslugi-2060188972.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/12/2055793569_54:0:2785:2048_1920x0_80_0_0_58f100a221085b41f0aa316338357f85.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), совет федерации рф, московская биржа, технологии
Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Совет Федерации РФ, Московская биржа, Технологии
Минцифры рассказало, какие сайты попали в белый список
Сайты МЧС, МВД, Совета Федерации, Московской биржи попали в белые списки
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Минцифры РФ обновило белый список ресурсов, доступных в условиях ограничения работы мобильного интернета - в него вошли сайты МЧС, МВД, Совета Федерации, Московской биржи, сети быстрого питания "Вкусно и точка", Headhunter, авиакомпании "Аэрофлот" и "Победа" и другие, сообщило министерство в своем канале на национальной платформе Мах.
"На новом этапе в список в том числе вошли Совет Федерации
, МВД, МЧС
, "Движение первых", авиакомпании "Аэрофлот
" и "Победа", интернет-ресурс "Объясняем РФ", "Россети
", "Росатом
Сеть зарядных станций", оператор связи "Мотив", Московская биржа
, портал для вакансий и поиска работы HeadHunter
, сервис краткосрочной аренды автомобилей "Ситидрайв", сеть ресторанов быстрого питания "Вкусно и точка", "Деловые линии", онлайн-кинотеатр "Иви", супермаркеты: "Вкусвилл
", "Ашан
", "Спар", Metro, "Петрович", - сказано в сообщении.
Также расширен перечень средств массовой информации, которые будут доступны россиянам без интернета.
В "белый список" входят приложения и сайты, которые остаются доступными в периоды ограничений.
Так, на первом этапе Минцифры включило в перечень VK, "Oдноклассники", Mail.ru, платформу Max, маркетплейсы Ozon
и Wildberries
, сервисы "Яндекса
", "Дзен", Rutube
, сайт платежной системы "Мир", личные кабинеты операторов связи "Билайн
", Мегафон
", МТС
, "Ростелеком
", T2. Также доступ обеспечен к "Госуслугам", платформе для дистанционного голосования, сайтам президента и правительства.
На втором этапе в "белый список" вошли сайты государственных органов (Госдумы
, федеральных министерств, служб и агентств, государственных информационных систем, Генпрокуратуры
, правительств субъектов РФ
), "Почты России
", Альфа-банка
, государственной системы цифровой маркировки товаров "Честный знак", сайты "Комсомольской правды", РИА Новости, РБК
, "Газеты.ру", "Ленты.ру", Rambler, РЖД
и туристического портала "Туту.ру
", навигатора "2ГИС", такси "Максим", сайт с прогнозом погоды Gismeteo
.
В начале декабря "белый список" сайтов пополнился региональными онлайн-платформами, сайтами ЦБ РФ, операторов связи, ряда СМИ, онлайн-кинотеатром "Окко" и другими ресурсами.