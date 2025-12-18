Рейтинг@Mail.ru
Минсельхоз ожидает третий по объему урожай зерна за шесть лет - РИА Новости, 18.12.2025
16:32 18.12.2025
Минсельхоз ожидает третий по объему урожай зерна за шесть лет
Минсельхоз ожидает третий по объему урожай зерна за шесть лет
экономика
россия
михаил мишустин
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
экономика, россия, михаил мишустин, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
Минсельхоз ожидает третий по объему урожай зерна за шесть лет

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Минсельхоз РФ ожидает урожай в 137 миллионов тонн зерна, это третий по объему урожай за последние шесть лет, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"По прогнозу Минсельхоза на середину декабря по итогам уборки ожидается 137 миллионов тонн зерна, третий по объему урожай за последние шесть лет. Это позволит полностью обеспечить как внутренний рынок, так и наших деловых партнеров из дружественных стран в рамках поставок за рубеж", - сказал Мишустин на заседании правительства РФ.
ЭкономикаРоссияМихаил МишустинМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
 
 
