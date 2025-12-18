https://ria.ru/20251218/minselhoz-2062968373.html
Минсельхоз ожидает третий по объему урожай зерна за шесть лет
Минсельхоз РФ ожидает урожай в 137 миллионов тонн зерна, это третий по объему урожай за последние шесть лет, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 18.12.2025
