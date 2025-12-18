Рейтинг@Mail.ru
В МИД оценили готовность Будапешта стать площадкой саммита Россия-США - РИА Новости, 18.12.2025
00:56 18.12.2025
В МИД оценили готовность Будапешта стать площадкой саммита Россия-США
в мире
россия
сша
киев
владимир путин
юрий ушаков
дмитрий любинский
в мире, россия, сша, киев, владимир путин, юрий ушаков, дмитрий любинский
В мире, Россия, США, Киев, Владимир Путин, Юрий Ушаков, Дмитрий Любинский
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкГорода мира. Будапешт
Города мира. Будапешт. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Россия ценит готовность Будапешта стать площадкой возможного российско-американского саммита, когда для этого созреют условия, заявил замглавы МИД РФ Дмитрий Любинский в интервью газете "Известия".
"Ценим готовность Будапешта стать площадкой для возможного российско-американского саммита, когда для этого созреют необходимые условия. Думаю, заявления на этот счет лидеров России и США не оставляют каких-либо сомнений", - сказал дипломат.
Сийярто: Москва заверила, что саммит Россия — США состоится в Венгрии
28 ноября, 18:51
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Путин рассказал о реакции России на предложение США о саммите в Будапеште
28 ноября, 14:10
 
