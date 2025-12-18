Рейтинг@Mail.ru
14:50 18.12.2025 (обновлено: 15:05 18.12.2025)
Сакс написал Мерцу гневное письмо из-за России
Сакс написал Мерцу гневное письмо из-за России
в мире, россия, германия, москва, фридрих мерц, марк рютте, сергей лавров, нато, колумбийский университет, евросоюз
В мире, Россия, Германия, Москва, Фридрих Мерц, Марк Рютте, Сергей Лавров, НАТО, Колумбийский университет, Евросоюз
Экономист Сакс в письме к Мерцу призвал его учить историю из-за слов о России

© AP Photo / Liesa JohannssenКанцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© AP Photo / Liesa Johannssen
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс после антироссийских заявлений со стороны канцлера Германии Фридриха Мерца написал ему открытое письмо с призывом учить историю, текст опубликовала газета Berliner Zeitung.
"Хватит пропаганды! Хватит моральной инфантилизации общественности! Европейцы вполне способны понять, что дилеммы в области безопасности реальны, что действия НАТО имеют последствия и что мир не достигается путем игнорирования опасений России по поводу безопасности. <…> учите историю, господин канцлер! И будьте честны! Без честности доверие невозможно. Без доверия не может быть безопасности", — говорится в письме.
Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Польши Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
На Макрона и Туска "напали" во время саммита ЕС по Украине
14:17
Экономист добавил, что Европа "рискует повторить катастрофы, из которых она якобы извлекла уроки", поэтому Германии следует выбрать дипломатию и мир.
Ранее Мерц в очередной раз высказался об "угрозе" со стороны России. Так он попытался оправдать значительный рост расходов Германии на милитаризацию.
Генсек НАТО Марк Рютте на пресс-конференции с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем 11 декабря призвал европейские страны увеличить оборонные расходы, чтобы быть готовыми "сражаться с русскими". Он призвал страны-члены блока перейти к военному образу мышления, утверждая, что альянс является "следующей целью" России.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил 11 декабря, что Москва не вынашивает никаких агрессивных планов против стран НАТО и ЕС и готова письменно зафиксировать такие гарантии.
Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
Дональд Туск и Эммануэль Макрон перед началом саммита ЕС в Брюсселе. 18 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Лидеры ЕС недовольны задержкой саммита по активам России, пишет Politico
13:53
Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
 
В миреРоссияГерманияМоскваФридрих МерцМарк РюттеСергей ЛавровНАТОКолумбийский университетЕвросоюз
 
 
