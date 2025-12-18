https://ria.ru/20251218/match-2062974972.html
Стали известны дата и место матча "Финалиссимы" между Испанией и Аргентиной
Стали известны дата и место матча "Финалиссимы" между Испанией и Аргентиной
Матч за титул "Финалиссимы" между сборными Испании и Аргентины, действующими чемпионами Европы и Южной Америки соответственно, состоится 27 марта в Катаре,... РИА Новости Спорт, 18.12.2025
Стали известны дата и место матча "Финалиссимы" между Испанией и Аргентиной
