16:44 18.12.2025
Стали известны дата и место матча "Финалиссимы" между Испанией и Аргентиной
спорт, сборная испании по футболу, сборная аргентины по футболу
Футбол, Спорт, Сборная Испании по футболу, Сборная Аргентины по футболу
Стали известны дата и место матча "Финалиссимы" между Испанией и Аргентиной

Матч "Финалиссимы" между Испанией и Аргентиной состоится 27 марта в Катаре

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкБутса и мяч
Бутса и мяч. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Матч за титул "Финалиссимы" между сборными Испании и Аргентины, действующими чемпионами Европы и Южной Америки соответственно, состоится 27 марта в Катаре, сообщается на сайте Кубка Америки.
Встреча пройдет на стадионе "Лусаил" и начнется в 21:00 мск.
Действующим обладателем трофея является сборная Аргентины. В 2022 году аргентинцы обыграли команду Италии со счетом 3:0 на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.
Российского полузащитника Миранчука признали автором лучшего гола "Атланты"
