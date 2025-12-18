https://ria.ru/20251218/lenoblast-2062990553.html
В Ленинградской области нашли тела двух рыбаков
В Ленинградской области нашли тела двух рыбаков - РИА Новости, 18.12.2025
В Ленинградской области нашли тела двух рыбаков
Тела двух рыбаков, поисками которых двое суток занимались спасатели в Ленинградской области, нашли в озере, сообщила Аварийно-спасательная служба региона. РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T17:18:00+03:00
2025-12-18T17:18:00+03:00
2025-12-18T17:18:00+03:00
происшествия
ленинградская область
сланцевский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/12/1737539618_0:0:3059:1721_1920x0_80_0_0_75367031bb744c538aefd2f166d0c359.jpg
https://ria.ru/20251218/moskva-2062886390.html
ленинградская область
сланцевский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/12/1737539618_250:0:2981:2048_1920x0_80_0_0_4171ef2b06597feb8f53048d2b6f2f96.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ленинградская область, сланцевский район
Происшествия, Ленинградская область, Сланцевский район
В Ленинградской области нашли тела двух рыбаков
В озере Самро в Ленинградской области нашли тела двух утонувших рыбаков