В Ленинградской области нашли тела двух рыбаков - РИА Новости, 18.12.2025
17:18 18.12.2025
В Ленинградской области нашли тела двух рыбаков
В Ленинградской области нашли тела двух рыбаков
Тела двух рыбаков, поисками которых двое суток занимались спасатели в Ленинградской области, нашли в озере, сообщила Аварийно-спасательная служба региона. РИА Новости, 18.12.2025
происшествия
ленинградская область
сланцевский район
ленинградская область
сланцевский район
происшествия, ленинградская область, сланцевский район
Происшествия, Ленинградская область, Сланцевский район
В Ленинградской области нашли тела двух рыбаков

В озере Самро в Ленинградской области нашли тела двух утонувших рыбаков

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 дек - РИА Новости. Тела двух рыбаков, поисками которых двое суток занимались спасатели в Ленинградской области, нашли в озере, сообщила Аварийно-спасательная служба региона.
Ранее ГУМЧС по Ленинградской области сообщало, что на акватории озера Самро в Сланцевском районе ведутся поиски двоих рыбаков.
По данным аварийно-спасательной службы, 16 декабря трое мужчин отправились на рыбалку к озеру Самро. Двое из них ушли проверять установленные жерлицы и не вернулись.
"Спасатели обнаружили тела мужчин, доставили на берег и передали сотрудникам полиции", - говорится в сообщении.
ПроисшествияЛенинградская областьСланцевский район
 
 
