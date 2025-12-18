https://ria.ru/20251218/lavrov-2063063943.html
Лавров прибыл в Каир на форум партнерства Россия — Африка
Лавров прибыл в Каир на форум партнерства Россия — Африка
Лавров прибыл в Каир для участия во второй министерской конференции РФ —Африка
КАИР, 18 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Каир, где он примет участие во второй министерской конференции Форума партнерства Россия-Африка 19-20 декабря, передает корреспондент РИА Новости.
На встрече соберутся главы внешнеполитических ведомств, государств и руководители исполнительных органов интеграционных объединений континента.
Как сообщили ранее в МИД РФ, участники конференции обсудят актуальные международные темы, а также вопросы российско-африканской повестки. Особое внимание будет уделено развитию отношений в торгово-экономической, инвестиционной сферах, обсуждению перспективных направлений дальнейшего взаимодействия.
Также на полях мероприятия у Лаврова
запланирован ряд двусторонних встреч с африканскими коллегами.
Новый диалоговый формат, Форум партнерства Россия - Африка, был создан в 2019 году. В его рамках состоялись два саммита – в Сочи
в 2019 году и в Санкт-Петербурге
в 2023 году, а также первая министерская конференция в ноябре 2024 года.