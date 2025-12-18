Рейтинг@Mail.ru
Лавров прибыл в Каир на форум партнерства Россия — Африка - РИА Новости, 18.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:31 18.12.2025
https://ria.ru/20251218/lavrov-2063063943.html
Лавров прибыл в Каир на форум партнерства Россия — Африка
Лавров прибыл в Каир на форум партнерства Россия — Африка - РИА Новости, 18.12.2025
Лавров прибыл в Каир на форум партнерства Россия — Африка
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Каир, где он примет участие во второй министерской конференции Форума партнерства Россия-Африка 19-20... РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T22:31:00+03:00
2025-12-18T22:31:00+03:00
в мире
россия
сочи
санкт-петербург
сергей лавров
каир (город)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051176391_0:0:2794:1572_1920x0_80_0_0_604c8ad149f4394cc33212556e72febe.jpg
https://ria.ru/20251111/lavrov-2054246575.html
россия
сочи
санкт-петербург
каир (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051156693_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_085e2566b807a14b9a4d2a4fd3d844b3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сочи, санкт-петербург, сергей лавров, каир (город)
В мире, Россия, Сочи, Санкт-Петербург, Сергей Лавров, Каир (город)
Лавров прибыл в Каир на форум партнерства Россия — Африка

Лавров прибыл в Каир для участия во второй министерской конференции РФ —Африка

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КАИР, 18 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Каир, где он примет участие во второй министерской конференции Форума партнерства Россия-Африка 19-20 декабря, передает корреспондент РИА Новости.
На встрече соберутся главы внешнеполитических ведомств, государств и руководители исполнительных органов интеграционных объединений континента.
Как сообщили ранее в МИД РФ, участники конференции обсудят актуальные международные темы, а также вопросы российско-африканской повестки. Особое внимание будет уделено развитию отношений в торгово-экономической, инвестиционной сферах, обсуждению перспективных направлений дальнейшего взаимодействия.
Также на полях мероприятия у Лаврова запланирован ряд двусторонних встреч с африканскими коллегами.
Новый диалоговый формат, Форум партнерства Россия - Африка, был создан в 2019 году. В его рамках состоялись два саммита – в Сочи в 2019 году и в Санкт-Петербурге в 2023 году, а также первая министерская конференция в ноябре 2024 года.
Флаги России и Египта - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Лавров обсудил с главой МИД Египта расширение сотрудничества стран
11 ноября, 16:28
 
В миреРоссияСочиСанкт-ПетербургСергей ЛавровКаир (город)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала