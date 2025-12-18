Лавров рассказал о роли форума партнерства Россия — Африка

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Министерская конференция форума партнерства Россия — Африка, которая впервые пройдет на Африканском континенте в столице Египта – Каире – 19-20 декабря, играет важную роль в продвижении всего комплекса российско-африканских связей, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Глава МИД РФ подчеркнул, что для сближения России и Африки есть немало причин, уточнив, что африканские друзья помнят, что Советский Союз поддерживал их стремление к освобождению от пут колониальной зависимости.