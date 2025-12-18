Рейтинг@Mail.ru
Лавров рассказал о роли форума партнерства Россия — Африка - РИА Новости, 18.12.2025
16:26 18.12.2025
Лавров рассказал о роли форума партнерства Россия — Африка
Лавров рассказал о роли форума партнерства Россия — Африка
Министерская конференция форума партнерства Россия — Африка, которая впервые пройдет на Африканском континенте в столице Египта – Каире – 19-20 декабря, играет...
в мире
россия
африка
египет
сергей лавров
оон
россия
африка
египет
Лавров рассказал о роли форума партнерства Россия — Африка

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Сергей Лавров
Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Министерская конференция форума партнерства Россия — Африка, которая впервые пройдет на Африканском континенте в столице Египта – Каире – 19-20 декабря, играет важную роль в продвижении всего комплекса российско-африканских связей, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Работа форума важна для продвижения всего комплекса российско-африканских связей, она органично дополняет и обогащает отношения России со странами Африки, динамично развивающиеся и по двусторонней линии", – отметил Лавров в своей статье для африканских СМИ, приуроченной к проведению второй министерской конференции Форума партнерства Россия — Африка.
Новая реальность российско-африканского партнерства
16 декабря, 08:00
Глава МИД РФ подчеркнул, что для сближения России и Африки есть немало причин, уточнив, что африканские друзья помнят, что Советский Союз поддерживал их стремление к освобождению от пут колониальной зависимости.
"Мы гордимся, что эту помощь наши предшественники оказывали самоотверженно и бескорыстно. Именно Советский Союз сыграл ведущую роль в принятии ровно 65 лет назад декларации ООН о предоставлении независимости колониальным странам и народам. Затем Москва последовательно содействовала становлению молодых африканских государств, их национальных экономик, созданию систем образования и здравоохранения", – отметил Лавров.
Министр напомнил, что форум партнерства был учрежден еще в 2019 году и уже успешно прошли два российско-африканских саммита – в Сочи в 2019 году и в Санкт-Петербурге в 2023 году. Кроме того, регулярно проводятся отраслевые встречи по отдельным направлениям сотрудничества, добавил Лавров.
Лавров назвал африканское направление одним из приоритетов России
16 декабря, 12:10
 
