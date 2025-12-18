Рейтинг@Mail.ru
Осужденный за донаты ФБК* бизнесмен Кунис покинул Россию - РИА Новости, 18.12.2025
12:14 18.12.2025
Осужденный за донаты ФБК* бизнесмен Кунис покинул Россию
Осужденный за донаты ФБК* бизнесмен Кунис покинул Россию
Предприниматель Георгий Кунис, которого суд оштрафовал на 350 тысяч рублей за донаты ФБК*, сообщил, что покинул Россию.
2025
Осужденный за донаты ФБК* бизнесмен Кунис покинул Россию

Осужденный основатель сервиса iGoods Кунис покинул Россию

Григорий Кунис
Григорий Кунис
Григорий Кунис
Григорий Кунис. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 дек - РИА Новости. Предприниматель Георгий Кунис, которого суд оштрафовал на 350 тысяч рублей за донаты ФБК*, сообщил, что покинул Россию.
"Я не стал искушать судьбу и покинул Россию. Видимо, навсегда", - написал Кунис в своем аккаунте в социальной сети.
Он добавил, что принял это решение, когда узнал, что прокуратура подала апелляцию на его приговор.
В начале декабря Петроградский районный суд Санкт-Петербурга признал Куниса виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.282.3 (финансирование экстремистской организации) УК РФ. Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей и, учитывая его срок содержания под стражей, снизил до 350 тысяч рублей.
Суд установил, что с августа 2021 года по февраль 2022 года Кунис, осознавая, что ФБК* уже ликвидирован в связи с осуществлением экстремистской деятельности, произвел 7 ежемесячных переводов по 500 рублей на счет НО "ФБК"*.
В своем апелляционном представлении (копия имеется в распоряжении РИА Новости) прокуратура просит приговор в отношении Куниса изменить и назначить ему 6 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, а также конфисковать в доход государства 3500 рублей.
* "Фонд борьбы с коррупцией" признан в РФ экстремистским и ликвидирован
Россия Санкт-Петербург Фонд борьбы с коррупцией
 
 
