https://ria.ru/20251218/kunis-2062881488.html
Осужденный за донаты ФБК* бизнесмен Кунис покинул Россию
Осужденный за донаты ФБК* бизнесмен Кунис покинул Россию - РИА Новости, 18.12.2025
Осужденный за донаты ФБК* бизнесмен Кунис покинул Россию
Предприниматель Георгий Кунис, которого суд оштрафовал на 350 тысяч рублей за донаты ФБК*, сообщил, что покинул Россию. РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T12:14:00+03:00
2025-12-18T12:14:00+03:00
2025-12-18T12:14:00+03:00
россия
санкт-петербург
фонд борьбы с коррупцией
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2062880509_262:27:953:416_1920x0_80_0_0_3c2c0cb0ee9a7c837fbba765239613f1.jpg
https://ria.ru/20251101/peterburg-2052266111.html
https://ria.ru/20250806/terrorizm-2033749003.html
россия
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2062880509_107:0:960:640_1920x0_80_0_0_ffdc56dde155be067e0c6e72ce85c347.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, санкт-петербург, фонд борьбы с коррупцией
Россия, Санкт-Петербург, Фонд борьбы с коррупцией
Осужденный за донаты ФБК* бизнесмен Кунис покинул Россию
Осужденный основатель сервиса iGoods Кунис покинул Россию
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 дек - РИА Новости. Предприниматель Георгий Кунис, которого суд оштрафовал на 350 тысяч рублей за донаты ФБК*, сообщил, что покинул Россию.
"Я не стал искушать судьбу и покинул Россию
. Видимо, навсегда", - написал Кунис в своем аккаунте в социальной сети.
Он добавил, что принял это решение, когда узнал, что прокуратура подала апелляцию на его приговор.
В начале декабря Петроградский районный суд Санкт-Петербурга
признал Куниса виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.282.3 (финансирование экстремистской организации) УК РФ. Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей и, учитывая его срок содержания под стражей, снизил до 350 тысяч рублей.
Суд установил, что с августа 2021 года по февраль 2022 года Кунис, осознавая, что ФБК
* уже ликвидирован в связи с осуществлением экстремистской деятельности, произвел 7 ежемесячных переводов по 500 рублей на счет НО "ФБК"*.
В своем апелляционном представлении (копия имеется в распоряжении РИА Новости) прокуратура просит приговор в отношении Куниса изменить и назначить ему 6 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, а также конфисковать в доход государства 3500 рублей.
* "Фонд борьбы с коррупцией" признан в РФ экстремистским и ликвидирован