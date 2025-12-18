Рейтинг@Mail.ru
18.12.2025
13:37 18.12.2025
Песков ответил на вопрос о возможном возвращении Турцией ЗРК С-400
Песков ответил на вопрос о возможном возвращении Турцией ЗРК С-400
Тема возможного возвращения Турцией ЗРК С-400 России не была в повестке встречи президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана, заявил... РИА Новости, 18.12.2025
Песков ответил на вопрос о возможном возвращении Турцией ЗРК С-400

Песков: возвращение ЗРК С-400 не было в повестке встречи Путина и Эрдогана

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Тема возможного возвращения Турцией ЗРК С-400 России не была в повестке встречи президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее издание Bloomberg со ссылкой на источники писало, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступает за возвращение России приобретенных у нее ранее систем зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400. По их данным, турецкий лидер "поднимал этот вопрос во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в Туркменистане на прошлой неделе", и это требование Вашингтона. Журналисты спросили Пескова, как в Кремле восприняли это.
"Эта тема не была в повестке", - ответил Песков.
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
Минобороны Турции опровергло сообщения о возможной продаже ЗРК С-400
18 сентября, 14:25
 
