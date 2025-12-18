https://ria.ru/20251218/kreml-2062907613.html
Песков ответил на вопрос о возможном возвращении Турцией ЗРК С-400
Песков ответил на вопрос о возможном возвращении Турцией ЗРК С-400 - РИА Новости, 18.12.2025
Песков ответил на вопрос о возможном возвращении Турцией ЗРК С-400
Тема возможного возвращения Турцией ЗРК С-400 России не была в повестке встречи президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана, заявил... РИА Новости, 18.12.2025
россия
турция
вашингтон (штат)
владимир путин
дмитрий песков
реджеп тайип эрдоган
с-400 «триумф»
Песков ответил на вопрос о возможном возвращении Турцией ЗРК С-400
Песков: возвращение ЗРК С-400 не было в повестке встречи Путина и Эрдогана