Четвертую газовую котельную запустят в городе Свободный Амурской области
Четвертую газовую котельную запустят в городе Свободный Амурской области - РИА Новости, 18.12.2025
Четвертую газовую котельную запустят в городе Свободный Амурской области
Четвертую газовую котельную готовят к запуску в Свободном, ещё четыре построят к 2030 году, сообщает правительство Амурской области. РИА Новости, 18.12.2025
амурская область
василий орлов (губернатор)
свободный
амурская область
БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 дек – РИА Новости. Четвертую газовую котельную готовят к запуску в Свободном, ещё четыре построят к 2030 году, сообщает правительство Амурской области.
Готовность котельной проинспектировал губернатор области Василий Орлов в ходе рабочей поездки в Свободный.
"Газификация Свободного идет полным ходом. На сегодняшний день в городе построено четыре газовых котельных, три из которых работают, одна находится в стадии пуско-наладки. Еще четыре планируем запустить до 2030 года, график был согласован с "Газпромом". Будем работать над тем, чтобы перевести на газ еще несколько котельных, не включенных в программу второго этапа газификации. Началась и социальная газификация Свободного, первые частные дома уже подключены к газу. Для того, чтобы упростить этот процесс для жителей, предусмотрели субсидии до 300 тысяч рублей на перевод жилья на голубое топливо", - сказал Орлов.
Четвертая газовая котельная заменит устаревшую угольную и будет отапливать 30 многоквартирных домов, здания детского сада и Амурского института железнодорожного транспорта. Установленные на объекте ЖКХ пять газовых котлов ждут подключения к голубому топливу. Котельная полностью автоматизирована и регулирует подачу топлива, в зависимости от уличных температур.
Кроме того, уже готов фундамент ещё одной модульной газовой котельной, сейчас на заводе в Новосибирске идет сборка самого здания. Для установки на площадку она прибудет в начале 2026 года. Еще одна газовая котельная появится в Михайло-Чесноковском районе. Сейчас она в стадии проектирования. Шестой объект, работающий на голубом топливе, начнут возводить в этом году недалеко от школы № 2 города.
Кроме того, в текущем году в Свободном начался монтаж четырех газовых теплогенерирующих установок. Они заменят малые угольные котельные уже в следующем отопительном периоде, отмечают в правительстве.