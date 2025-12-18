Рейтинг@Mail.ru
В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с гриппом в России - РИА Новости, 18.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:27 18.12.2025
https://ria.ru/20251218/gripp-2062943602.html
В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с гриппом в России
В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с гриппом в России - РИА Новости, 18.12.2025
В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с гриппом в России
Нет оснований говорить, что в Россию пришел какой-то новый грипп, рассказал РИА Новости заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии... РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T15:27:00+03:00
2025-12-18T15:27:00+03:00
россия
александр горелов
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
российская академия наук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/17/1974180756_529:345:3273:1889_1920x0_80_0_0_63dc8ba9c577304420cf9f51913e5360.jpg
https://ria.ru/20251217/rossiya-2062617969.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/17/1974180756_542:0:3273:2048_1920x0_80_0_0_1f3e9ed95bcb5938311f88b0b786f073.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, александр горелов, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), российская академия наук
Россия, Александр Горелов, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Российская академия наук
В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с гриппом в России

РИА Новости: нет оснований говорить, что в Россию пришел какой-то новый грипп

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкШеврон на форме сотрудника Роспотребнадзора
Шеврон на форме сотрудника Роспотребнадзора - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Шеврон на форме сотрудника Роспотребнадзора. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Нет оснований говорить, что в Россию пришел какой-то новый грипп, рассказал РИА Новости заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Александр Горелов.
«
"Мы наблюдаем обычную эпидситуацию, которая характерна для этого времени года. На данный момент заболеваемость не превышает средние многолетние показатели. И нет никаких оснований говорить, что к нам пришел какой-то новый грипп", - сказал он.
Он отметил, что грипп – это всегда тяжелое заболевание, которому подвержены люди абсолютно всех возрастов. В группе риска дети от рождения до 5 лет, а также подростки и люди старшего возраста.
"Поэтому при появлении первых симптомов недомогания важно вызвать врача, который проведет осмотр и назначит обследование для уточнения диагноза, а также назначит лечение", - добавил эксперт.
Геннадий Онищенко - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Россиянам рассказали, когда начнется пик заболеваемости гриппом
17 декабря, 13:33
 
РоссияАлександр ГореловФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Российская академия наук
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала