https://ria.ru/20251218/gripp-2062943602.html
В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с гриппом в России
В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с гриппом в России - РИА Новости, 18.12.2025
В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с гриппом в России
Нет оснований говорить, что в Россию пришел какой-то новый грипп, рассказал РИА Новости заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии... РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T15:27:00+03:00
2025-12-18T15:27:00+03:00
2025-12-18T15:27:00+03:00
россия
александр горелов
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
российская академия наук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/17/1974180756_529:345:3273:1889_1920x0_80_0_0_63dc8ba9c577304420cf9f51913e5360.jpg
https://ria.ru/20251217/rossiya-2062617969.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/17/1974180756_542:0:3273:2048_1920x0_80_0_0_1f3e9ed95bcb5938311f88b0b786f073.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, александр горелов, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), российская академия наук
Россия, Александр Горелов, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Российская академия наук
В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с гриппом в России
РИА Новости: нет оснований говорить, что в Россию пришел какой-то новый грипп
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Нет оснований говорить, что в Россию пришел какой-то новый грипп, рассказал РИА Новости заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Александр Горелов.
«
"Мы наблюдаем обычную эпидситуацию, которая характерна для этого времени года. На данный момент заболеваемость не превышает средние многолетние показатели. И нет никаких оснований говорить, что к нам пришел какой-то новый грипп", - сказал он.
Он отметил, что грипп – это всегда тяжелое заболевание, которому подвержены люди абсолютно всех возрастов. В группе риска дети от рождения до 5 лет, а также подростки и люди старшего возраста.
"Поэтому при появлении первых симптомов недомогания важно вызвать врача, который проведет осмотр и назначит обследование для уточнения диагноза, а также назначит лечение", - добавил эксперт.