США готовятся к приезду Путина на саммит G20, заявила российская шерпа - РИА Новости, 18.12.2025
21:31 18.12.2025 (обновлено: 22:49 18.12.2025)
США готовятся к приезду Путина на саммит G20, заявила российская шерпа
в мире, майами, сша, россия, светлана лукаш, владимир путин, большая двадцатка
В мире, Майами, США, Россия, Светлана Лукаш, Владимир Путин, Большая двадцатка
США готовятся к приезду Путина на саммит G20, заявила российская шерпа

Лукаш: США готовятся к приезду Путина на саммит G20 в Майами в 2026 году

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкВладимир Путин на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке. 28 июня 2019
Владимир Путин на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019 - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Владимир Путин на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке. 28 июня 2019. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 18 дек — РИА Новости. США готовятся к возможному приезду президента России Владимира Путина на саммит G20 в 2026 году, сообщила в интервью РИА Новости российская шерпа в международной организации Светлана Лукаш.
"Страна-председатель готовится к участию Владимира Владимировича Путина в саммите в Майами в декабре следующего года", — сказала она.
В 2025 году саммит лидеров G20 прошел 22-23 ноября в Йоханнесбурге. Российскую делегацию возглавлял заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин.
Последний раз Путин лично участвовал в саммите в 2019 году в Осаке. Во время председательства Саудовской Аравии в 2020-м и Италии в 2021-м российский лидер принимал участие по видеосвязи из-за пандемии коронавируса. Следующие три саммита он также не посещал, однако в ноябре 2023-го впервые за два года выступил на внеочередном онлайн-мероприятии в режиме видеоконференции. Тогда виртуальный саммит подводил итоги председательства Индии.
В 2024 году президент объяснил отказ от поездки в Бразилию нежеланием срывать работу группы из-за юридических вопросов, связанных с ордером МУС.

В марте 2023 года досудебная палата Международного уголовного суда выдала ордер на "арест" Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Москве вменяют, в частности, якобы имевшую место депортацию детей, которых российские власти вывозили из зоны боевых действий, спасая от обстрелов. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия не признает юрисдикцию инстанции, а ее решения ничтожны с точки зрения права.

Первая встреча представителей стран "Группы двадцати" в рамках начавшегося американского председательства состоялась в Вашингтоне 15-16 декабря.
Прошлый, текущий и будущий председатель негласно составляют управляющую "тройку", совместная работа которой обеспечивает последовательность и преемственность в работе объединения. Сейчас вместе с США в нее входят Бразилия и ЮАР.
Москва участвовала во всех саммитах "Группы двадцати" с момента ее основания и предлагала для обсуждения вопросы, которые неизменно находили отражение в финальных декларациях саммитов. В числе наиболее важных тем, предложенных Россией, — реформирование международных финансовых институтов, утверждение стандартов регулирования и надзора в финансовом секторе и ограничение уровня государственного долга участников форума.
Россия председательствовала в G20 в 2013 году. Итоговый саммит G20 прошел 5-6 сентября в Санкт-Петербурге.
В миреМайамиСШАРоссияСветлана ЛукашВладимир ПутинБольшая двадцатка
 
 
