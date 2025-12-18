СМИ: подозреваемый в организации кибератаки на МВД Франции задержан

Подозреваемый уже был известен французским правоохранителям, поскольку в этом году был осужден за "аналогичные деяния". Расследование кибератаки продолжается. Его ведут сотрудники отдела МВД по борьбе с киберпреступностью (OFAC), уточняет Франс Пресс.