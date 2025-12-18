СМИ: подозреваемый в организации кибератаки на МВД Франции задержан

ПАРИЖ, 18 дек - РИА Новости. Французские правоохранители задержали подозреваемого в организации кибератак на МВД страны, сообщает агентство Франс Пресс.
На прошлой неделе глава МВД Франции Лоран Нуньес сообщил, что системы ведомства подверглись кибератаке, хакеры получили доступ к ряду внутренних файлов. По его словам, следов того, что системы были серьезно скомпрометированы, нет. Ранее неназванная группа хакеров взяла на себя ответственность за кибератаку, но не предоставила доказательств, что именно она ее организовала.
"Мужчина в возрасте 22 лет (подозреваемый в организации кибератак на МВД Франции – ред.) был задержан и взят под стражу в рамках расследования, начатого после взлома серверов МВД", - говорится в материале со ссылкой на прокурора Парижа Лор Бекко.
Подозреваемый уже был известен французским правоохранителям, поскольку в этом году был осужден за "аналогичные деяния". Расследование кибератаки продолжается. Его ведут сотрудники отдела МВД по борьбе с киберпреступностью (OFAC), уточняет Франс Пресс.
Ранее газета Figaro со ссылкой на заявление хакеров с криминального форума BreachForums сообщала, что в результате кибератаки злоумышленники украли данные более 16,4 миллиона человек. Один из пользователей форума под ником Indra заявлял, что хакеры получили доступ к списку разыскиваемых лиц и базе данных о прошлых судимостях, а также к ряду данных системы каналов связи Интерпола, генерального управления государственных финансов и национального фонда страхования по старости. Он добавил, что кибератака стала местью за задержание почти всех членов известной хакерской группировки Shiny Hunters, сообщало издание.