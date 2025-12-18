https://ria.ru/20251218/foms-2062858053.html
ФОМС завершил миграцию данных ФЕРЗЛ на отечественную платформу "Гостех"
ФОМС завершил миграцию данных ФЕРЗЛ на отечественную платформу "Гостех" - РИА Новости, 18.12.2025
ФОМС завершил миграцию данных ФЕРЗЛ на отечественную платформу "Гостех"
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) успешно завершил процесс миграции массивов данных из Федерального единого регистра застрахованных РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T11:14:00+03:00
2025-12-18T11:14:00+03:00
2025-12-18T11:14:00+03:00
илья баланин
федеральный фонд обязательного медицинского страхования рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2062855799_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_640347c846b3d2a43feeb1c1af63a6a2.jpg
https://ria.ru/20251119/foms-2055920570.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2062855799_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_fefbd762f15d1a9393caff36c9af3f0b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
илья баланин, федеральный фонд обязательного медицинского страхования рф
Илья Баланин, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ
ФОМС завершил миграцию данных ФЕРЗЛ на отечественную платформу "Гостех"
ФОМС успешно завершил миграцию данных ФЕРЗЛ на российскую платформу "Гостех"
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) успешно завершил процесс миграции массивов данных из Федерального единого регистра застрахованных лиц (ФЕРЗЛ) на отечественную цифровую платформу "Гостех", сообщает пресс-служба ФОМС.
"На текущий момент работоспособность всех компонентов системы подтверждена, территориальные фонды ОМС успешно подключены к платформе "Гостех", что означает переход всей экосистемы ОМС в единый цифровой контур, построенный на отечественных технологиях. Такая архитектура закладывает надежную основу для дальнейшего развития цифровых сервисов, включая аналитику объемов оказанной медицинской помощи", — цитирует пресс-служба председателя ФОМС Ильи Баланина.
Переход предполагал полное переподключение всех субъектов Российской Федерации к обновленным сервисам Государственной информационной системы в сфере ОМС, работающим на новой инфраструктуре, комплексную синхронизацию данных по более чем 145 миллионам застрахованных граждан, настройку устойчивого и защищенного информационного взаимодействия между Федеральным фондом, территориальными фондами ОМС, медицинскими и страховыми организациями.
Особое внимание было уделено обеспечению бесперебойной работы всех подсистем, включая автоматизированный обмен сведениями о прикреплении к поликлиникам, а также стабильной интеграции с порталом "Госуслуги" для электронного оформления полисов ОМС, смены страховой компании и подачи заявлений без личного визита в офис.