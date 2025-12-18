ФОМС завершил миграцию данных ФЕРЗЛ на отечественную платформу "Гостех"

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) успешно завершил процесс миграции массивов данных из Федерального единого регистра застрахованных лиц (ФЕРЗЛ) на отечественную цифровую платформу "Гостех", сообщает пресс-служба ФОМС.

"На текущий момент работоспособность всех компонентов системы подтверждена, территориальные фонды ОМС успешно подключены к платформе "Гостех", что означает переход всей экосистемы ОМС в единый цифровой контур, построенный на отечественных технологиях. Такая архитектура закладывает надежную основу для дальнейшего развития цифровых сервисов, включая аналитику объемов оказанной медицинской помощи", — цитирует пресс-служба председателя ФОМС Ильи Баланина.

Переход предполагал полное переподключение всех субъектов Российской Федерации к обновленным сервисам Государственной информационной системы в сфере ОМС, работающим на новой инфраструктуре, комплексную синхронизацию данных по более чем 145 миллионам застрахованных граждан, настройку устойчивого и защищенного информационного взаимодействия между Федеральным фондом, территориальными фондами ОМС, медицинскими и страховыми организациями.