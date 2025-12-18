Рейтинг@Mail.ru
ФОМС завершил миграцию данных ФЕРЗЛ на отечественную платформу "Гостех" - РИА Новости, 18.12.2025
11:14 18.12.2025
ФОМС завершил миграцию данных ФЕРЗЛ на отечественную платформу "Гостех"
ФОМС завершил миграцию данных ФЕРЗЛ на отечественную платформу "Гостех"
2025-12-18T11:14:00+03:00
2025-12-18T11:14:00+03:00
2025
Илья Баланин, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ
ФОМС завершил миграцию данных ФЕРЗЛ на отечественную платформу "Гостех"

ФОМС успешно завершил миграцию данных ФЕРЗЛ на российскую платформу "Гостех"

© Фото предоставлено пресс-службой ФОМСПредседатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования Илья Баланин
Председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования Илья Баланин - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© Фото предоставлено пресс-службой ФОМС
Председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования Илья Баланин
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) успешно завершил процесс миграции массивов данных из Федерального единого регистра застрахованных лиц (ФЕРЗЛ) на отечественную цифровую платформу "Гостех", сообщает пресс-служба ФОМС.
"На текущий момент работоспособность всех компонентов системы подтверждена, территориальные фонды ОМС успешно подключены к платформе "Гостех", что означает переход всей экосистемы ОМС в единый цифровой контур, построенный на отечественных технологиях. Такая архитектура закладывает надежную основу для дальнейшего развития цифровых сервисов, включая аналитику объемов оказанной медицинской помощи", — цитирует пресс-служба председателя ФОМС Ильи Баланина.
Переход предполагал полное переподключение всех субъектов Российской Федерации к обновленным сервисам Государственной информационной системы в сфере ОМС, работающим на новой инфраструктуре, комплексную синхронизацию данных по более чем 145 миллионам застрахованных граждан, настройку устойчивого и защищенного информационного взаимодействия между Федеральным фондом, территориальными фондами ОМС, медицинскими и страховыми организациями.
Особое внимание было уделено обеспечению бесперебойной работы всех подсистем, включая автоматизированный обмен сведениями о прикреплении к поликлиникам, а также стабильной интеграции с порталом "Госуслуги" для электронного оформления полисов ОМС, смены страховой компании и подачи заявлений без личного визита в офис.
19.11.2025
ФОМС запустил официальный канал в национальном мессенджере Max
19 ноября, 09:35
 
Илья БаланинФедеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ
 
 
