Европа действует как безграмотный врач, заявил и.о. постпреда России в ОБСЕ

ВЕНА, 18 дек - РИА Новости. Европа действует как безграмотный врач, ограничиваясь "обезболивающими" в виде оружия Киеву и отказываясь от урегулирования конфликта путем устранения его коренных причин, заявил и. о. постпреда РФ при ОБСЕ Максим Буякевич.

По его словам, на этом фоне звучавшие в зале постсовета ОБСЕ заявления про место Европы за столом переговоров и про территориальную целостность полностью лицемерны.