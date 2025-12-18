Рейтинг@Mail.ru
Европа действует как безграмотный врач, заявил и.о. постпреда России в ОБСЕ - РИА Новости, 18.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:01 18.12.2025
https://ria.ru/20251218/evropa-2063011998.html
Европа действует как безграмотный врач, заявил и.о. постпреда России в ОБСЕ
Европа действует как безграмотный врач, заявил и.о. постпреда России в ОБСЕ - РИА Новости, 18.12.2025
Европа действует как безграмотный врач, заявил и.о. постпреда России в ОБСЕ
Европа действует как безграмотный врач, ограничиваясь "обезболивающими" в виде оружия Киеву и отказываясь от урегулирования конфликта путем устранения его... РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T18:01:00+03:00
2025-12-18T18:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
киев
украина
россия
максим буякевич
дональд трамп
франсуа олланд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838522593_0:124:3091:1863_1920x0_80_0_0_c2788305872a732b0b1cadf73d08504a.jpg
киев
украина
россия
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
в мире, киев, украина, россия, максим буякевич, дональд трамп, франсуа олланд, обсе, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина, Россия, Максим Буякевич, Дональд Трамп, Франсуа Олланд, ОБСЕ, НАТО
Европа действует как безграмотный врач, заявил и.о. постпреда России в ОБСЕ

Буякевич: Европа действует на Украине как безграмотный врач

Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге
Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге. Архивное фото
ВЕНА, 18 дек - РИА Новости. Европа действует как безграмотный врач, ограничиваясь "обезболивающими" в виде оружия Киеву и отказываясь от урегулирования конфликта путем устранения его коренных причин, заявил и. о. постпреда РФ при ОБСЕ Максим Буякевич.
Дипломат отметил, что в сложившейся международной ситуации Москва ценит прагматичный подход и стремление к диалогу, которое демонстрирует администрация президента США Дональда Трампа. Буякевич напомнил, что в ходе недавних российско-американских контактов было подтверждено принципиально важное взаимопонимание: устойчивое урегулирование украинского кризиса невозможно без устранения его коренных причин.
"В это время Европа упорно отказывается от пути урегулирования. Она, как безграмотный врач, предлагает лишь сиюминутные обезболивающие в виде оружия киевскому режиму, обрекая Украину на дальнейшее самоуничтожение. Если бы Европа реально хотела быть активной участницей украинского урегулирования, то у нее для этого было много шансов. Она их все проигнорировала. Вместо содействия выполнению Киевом Минских соглашений Франция и Германия помогали киевскому режиму тянуть время и вооружаться", - сказал Буякевич на заседании постоянного совета ОБСЕ в четверг.
По его словам, на этом фоне звучавшие в зале постсовета ОБСЕ заявления про место Европы за столом переговоров и про территориальную целостность полностью лицемерны.
"Минский "Комплекс мер" как раз предлагал в свое время путь к мирной интеграции неподконтрольных Киеву районов Донбасса в состав Украины. Этот путь оказался не нужен ни Киеву, ни его западным спонсорам", - напомнил дипломат.
Во время конфликта в Донбассе с 2014 по 2022 год Минск выступал площадкой для мирных переговоров по урегулированию. Первый протокол, призванный решить конфликт на юго-востоке Украины, был подписан в сентябре 2014 года в Минске. Комплекс мер по выполнению минских соглашений ("Минск-2") был подписан 12 февраля 2015 года. Документ, состоящий из 13 пунктов, предусматривал, в частности, прекращение огня в Донбассе, отвод тяжелых вооружений от линии разграничения между киевскими силовиками и ополчением, а также другие меры по долгосрочному политическому урегулированию ситуации в Донбассе. Киев систематически нарушал минские соглашения.
После начала СВО бывший президент Франции Франсуа Олланд, экс-канцлер Германии Ангела Меркель и бывший британский премьер Борис Джонсон заявляли, что ни Франция, ни Германия, ни Великобритания никогда не воспринимали минские договоренности всерьез, не собирались требовать от украинских властей их выполнения и лишь использовали их для того, чтобы затянуть время, чтобы Киев нарастил силы и подготовился к конфликту с Россией.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Специальная военная операция на Украине
 
 
