ЕЦБ не будет поддерживать подстраховку при использовании активов России - РИА Новости, 18.12.2025
20:26 18.12.2025
ЕЦБ не будет поддерживать подстраховку при использовании активов России
Европейский центральный банк (ЕЦБ) не будет поддерживать механизм предоставления ликвидных средств в качестве подстраховки при использовании активов России,... РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T20:26:00+03:00
2025-12-18T20:26:00+03:00
ЕЦБ не поддержит подстраховку при использовании активов РФ, нарушающую законы ЕС

ЕЦБ. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 18 дек – РИА Новости. Европейский центральный банк (ЕЦБ) не будет поддерживать механизм предоставления ликвидных средств в качестве подстраховки при использовании активов России, если он приведет к нарушению договоров Евросоюза, заявила глава ЕЦБ Кристин Лагард на пресс-конференции.
ЕЦБ 2 декабря отказал Еврокомиссии в предоставлении ликвидных средств для подстраховки при обсуждаемой передаче кредита Киеву за счет замороженных активов РФ, сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники.
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас общается с представлителями СМИ перед саммитом ЕС в Брюсселе, Бельгия - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Каллас рассказала, как на Бельгию повлияет предложение ЕК по активам России
Вчера, 12:39
"Мы - регион мира, который гордится соблюдением принципа верховенства права, и это одна из ключевых характеристик нашей демократии. Решения, разумеется, будут принимать лидеры, и я уверена, что существуют решения, которые могут быть обсуждены и проработаны, а также юридические конструкции, которые могут быть разработаны", - сказала она.
"Вместе с тем центральному банку не надлежит поощрять или поддерживать механизм, который привел бы к нарушению статьи 123 Договора. Монетарное финансирование запрещено договорами. Вы не можете ожидать от меня, что я заранее одобрю механизм, предполагающий монетарное финансирование", - добавила глава ЕЦБ.
Барт де Вевер - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
"Прыгать с парашютом вместе". Премьер Бельгии ответил на идею ЕС об активах
Вчера, 11:04
Однако Лагард выразила уверенность, что Европейский совет найдет решение по финансированию Украины.
В среду венгерский премьер-министр Виктор Орбан сообщил, что Еврокомиссия сняла вопрос о конфискации активов России с повестки дня саммита Евросовета 18-19 декабря. По его информации, вместо этого есть предложение о совместном кредите стран Евросоюза в пользу Украины, но Венгрия выступает строго против. Позднее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что вариант с конфискацией активов все же будет обсуждаться.
Еврокомиссия пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
Кристин Лагард - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Глава ЕЦБ назвала натяжкой предложение ЕК использовать активы России
3 декабря, 23:01
Конфискация российских активов, если произойдет, без ответа не останется, такие шаги будут иметь очень серьезные последствия, заявляли ранее в Кремле.
Бельгия, Италия, Мальта, Словакия, Венгрия, Болгария, Чехия, Euroclear и Европейский центральный банк (ЕЦБ) выступили против предложения Еврокомиссии выделить Украине кредит под российские суверенные активы, а Франция также выступила против использования российских активов, хранящихся в коммерческих банках.
Но предложение все равно отправилось на техническое согласование постпредам стран ЕС, оно будет вынесено на голосование на европейском саммите 18-19 декабря. В свою очередь глава Euroclear Валери Урбен в интервью бельгийским СМИ заявила, что активы ЦБ РФ - это деньги российского народа, и пригрозила пойти в суд, если ЕК сможет продавить свое решение.
Здание Банка России - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
ЦБ намерен взыскать убытки с европейских банков, заблокировавших активы
Вчера, 14:45
 
