ЕЦБ не будет поддерживать подстраховку при использовании активов России

БРЮССЕЛЬ, 18 дек – РИА Новости. Европейский центральный банк (ЕЦБ) не будет поддерживать механизм предоставления ликвидных средств в качестве подстраховки при использовании активов России, если он приведет к нарушению договоров Евросоюза, заявила глава ЕЦБ Кристин Лагард на пресс-конференции.

ЕЦБ 2 декабря отказал Еврокомиссии в предоставлении ликвидных средств для подстраховки при обсуждаемой передаче кредита Киеву за счет замороженных активов РФ , сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники.

"Мы - регион мира, который гордится соблюдением принципа верховенства права, и это одна из ключевых характеристик нашей демократии. Решения, разумеется, будут принимать лидеры, и я уверена, что существуют решения, которые могут быть обсуждены и проработаны, а также юридические конструкции, которые могут быть разработаны", - сказала она.

"Вместе с тем центральному банку не надлежит поощрять или поддерживать механизм, который привел бы к нарушению статьи 123 Договора. Монетарное финансирование запрещено договорами. Вы не можете ожидать от меня, что я заранее одобрю механизм, предполагающий монетарное финансирование", - добавила глава ЕЦБ.

В среду венгерский премьер-министр Виктор Орбан сообщил, что Еврокомиссия сняла вопрос о конфискации активов России с повестки дня саммита Евросовета 18-19 декабря. По его информации, вместо этого есть предложение о совместном кредите стран Евросоюза в пользу Украины, но Венгрия выступает строго против. Позднее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что вариант с конфискацией активов все же будет обсуждаться.

Еврокомиссия пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.

Конфискация российских активов, если произойдет, без ответа не останется, такие шаги будут иметь очень серьезные последствия, заявляли ранее в Кремле.

Бельгия, Италия, Мальта, Чехия, Словакия , Венгрия, Болгария Euroclear и Европейский центральный банк (ЕЦБ) выступили против предложения Еврокомиссии выделить Украине кредит под российские суверенные активы, а Франция также выступила против использования российских активов, хранящихся в коммерческих банках.