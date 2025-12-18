https://ria.ru/20251218/es-2063068960.html
Подписание соглашение между ЕС и Меркосур отложили, пишет Politico
Подписание соглашение между ЕС и Меркосур отложили, пишет Politico - РИА Новости, 18.12.2025
Подписание соглашение между ЕС и Меркосур отложили, пишет Politico
Подписание торгового соглашение между Евросоюзом и южноамериканским общим рынком Меркосур отложено до января, сообщает издание Politico ссылкой на... РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T23:10:00+03:00
2025-12-18T23:10:00+03:00
2025-12-18T23:11:00+03:00
в мире
бразилия
италия
южная америка
луис инасиу лула да силва
урсула фон дер ляйен
евросоюз
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2063026096_0:297:3071:2024_1920x0_80_0_0_34c48d33d2636bebaee83698e2750b9f.jpg
https://ria.ru/20251218/udobreniya-2062581171.html
https://ria.ru/20251218/belgiya-2062940350.html
бразилия
италия
южная америка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2063026096_71:0:2800:2047_1920x0_80_0_0_97a8e7b5797b126afe612c1fcb13c43b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, бразилия, италия, южная америка, луис инасиу лула да силва, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия, politico, протесты фермеров в европе
В мире, Бразилия, Италия, Южная Америка, Луис Инасиу Лула да Силва, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Еврокомиссия, Politico, Протесты фермеров в Европе
Подписание соглашение между ЕС и Меркосур отложили, пишет Politico
Politico: соглашение между ЕС и Меркосур отложили до января на фоне протестов