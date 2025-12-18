Рейтинг@Mail.ru
Подписание соглашение между ЕС и Меркосур отложили, пишет Politico - РИА Новости, 18.12.2025
23:10 18.12.2025 (обновлено: 23:11 18.12.2025)
Подписание соглашение между ЕС и Меркосур отложили, пишет Politico
Подписание соглашение между ЕС и Меркосур отложили, пишет Politico - РИА Новости, 18.12.2025
Подписание соглашение между ЕС и Меркосур отложили, пишет Politico
Подписание торгового соглашение между Евросоюзом и южноамериканским общим рынком Меркосур отложено до января, сообщает издание Politico ссылкой на... РИА Новости, 18.12.2025
Подписание соглашение между ЕС и Меркосур отложили, пишет Politico

Politico: соглашение между ЕС и Меркосур отложили до января на фоне протестов

© AP Photo / Marius BurgelmanАкция протеста фермеров во время проведения саммита ЕС в Брюсселе
Акция протеста фермеров во время проведения саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© AP Photo / Marius Burgelman
Акция протеста фермеров во время проведения саммита ЕС в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Подписание торгового соглашение между Евросоюзом и южноамериканским общим рынком Меркосур отложено до января, сообщает издание Politico ссылкой на дипломатический источник.
Подписание соглашения планировалось на субботу. По словам источника, о сдвиге сроков на январь глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила участникам саммита ЕС.
Ранее президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва сообщил, что по просьбе Италии предложит партнерам по Меркосур перенести сроки подписания торгового соглашения с ЕС.
Меркосур - общий рынок стран Южной Америки, объединяющий Аргентину, Уругвай, Парагвай, Бразилию и Боливию. Как полноправное объединение Меркосур был образован в 1991 году, когда в парагвайской столице Асунсьоне был подписан договор о создании таможенного союза и общего рынка. Меркосур объединяет 250 миллионов человек и более 75% совокупного ВВП континента.
