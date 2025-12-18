Рейтинг@Mail.ru
Лавров поражен просьбой главы ЕК к Трампу не вмешиваться в дела Европы - РИА Новости, 18.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:55 18.12.2025 (обновлено: 15:14 18.12.2025)
https://ria.ru/20251218/es-2062933715.html
Лавров поражен просьбой главы ЕК к Трампу не вмешиваться в дела Европы
Лавров поражен просьбой главы ЕК к Трампу не вмешиваться в дела Европы - РИА Новости, 18.12.2025
Лавров поражен просьбой главы ЕК к Трампу не вмешиваться в дела Европы
Призыв главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен к американскому лидеру Дональду Трампу не вмешиваться в европейскую демократию поражает, учитывая вмешательство... РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T14:55:00+03:00
2025-12-18T15:14:00+03:00
в мире
молдавия
россия
сша
дональд трамп
сергей лавров
единая россия
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1b/2031796136_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_b48f8fa28a4b9aec8bdf1fe2f08c8062.jpg
https://ria.ru/20251218/lavrov-2062923684.html
молдавия
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1b/2031796136_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_4b1e675d4cde7e8860bc639eaadf050e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, россия, сша, дональд трамп, сергей лавров, единая россия, евросоюз, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, мирный план сша по украине
В мире, Молдавия, Россия, США, Дональд Трамп, Сергей Лавров, Единая Россия, Евросоюз, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Мирный план США по Украине
Лавров поражен просьбой главы ЕК к Трампу не вмешиваться в дела Европы

Лавров: ЕК вмешивается в выборы в Молдавии, прося Трампа не делать это с ЕС

© AP Photo / Jacquelyn MartinДональд Трамп и Урсула фон дер Ляйен
Дональд Трамп и Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Дональд Трамп и Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Призыв главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен к американскому лидеру Дональду Трампу не вмешиваться в европейскую демократию поражает, учитывая вмешательство ЕС в выборы в суверенных государствах, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Я был поражён "непосредственностью" политических деятелей, когда неделю назад глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен публично призвала президента США Дональда Трампа не вмешиваться в европейскую демократию", - сказал он в ходе заседания Комиссии Генерального совета партии "Единая Россия" по международному сотрудничеству.
Как отметил министр, при этом сам же Евросоюз активно вмешивается в выборы в суверенных государствах, таких как Молдавия или Румыния.
"Румыния, Молдавия у всех на слуху. Ничтоже сумняшеся эти люди выдают такие "сентенции", - подчеркнул Лавров.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Лавров прокомментировал отказ США от "европейской демократии"
14:23
 
В миреМолдавияРоссияСШАДональд ТрампСергей ЛавровЕдиная РоссияЕвросоюзУрсула фон дер ЛяйенЕврокомиссияМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала