Лавров поражен просьбой главы ЕК к Трампу не вмешиваться в дела Европы

МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Призыв главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен к американскому лидеру Дональду Трампу не вмешиваться в европейскую демократию поражает, учитывая вмешательство ЕС в выборы в суверенных государствах, заявил глава МИД России Сергей Лавров.