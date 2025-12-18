Рейтинг@Mail.ru
18.12.2025

В ЕС прислушаются к позиции США по изъятию активов России, считает Пушков
12:44 18.12.2025
В ЕС прислушаются к позиции США по изъятию активов России, считает Пушков
Позиция США по изъятию активов России важна для противников такого решения в Евросоюзе, считает член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков. РИА Новости, 18.12.2025
В ЕС прислушаются к позиции США по изъятию активов России, считает Пушков

Пушков заявил, что позиция США важна для противников изъятия активов РФ в ЕС

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Позиция США по изъятию активов России важна для противников такого решения в Евросоюзе, считает член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков.
"Администрация (Дональда) Трампа также не ставила арест под сомнение, однако изъятие, то есть прямое воровство этих средств и передача их Киеву под видом т.н. "репарационного кредита" - совсем другая история. Позиция США важна для противников такого решения внутри ЕС", - написал Пушков в своем телеграм-канале.
По словам сенатора, мнение США о том, что активы РФ придётся вернуть, показательно.
"До прихода Трампа США и ЕС проводили единую политику санкций, включая арест российских активов", - констатировал политик.
В среду венгерский премьер-министр Виктор Орбан сообщил, что Еврокомиссия сняла вопрос о конфискации активов России с повестки дня саммита Евросовета 18-19 декабря. По его информации, вместо этого есть предложение о совместном кредите стран Евросоюза в пользу Украины, но Венгрия выступает строго против. В четверг глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на фоне сообщений о снятии с повестки саммита Евросовета вопроса об использовании российских активов заявила, что этот вариант будет обсуждаться.
Еврокомиссия пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
Конфискация российских активов, если произойдет, без ответа не останется, такие шаги будут иметь очень серьезные последствия, заявляли ранее в Кремле.
Бельгия, Италия, Мальта, Словакия, Венгрия, Болгария, Euroclear и Европейский центральный банк (ЕЦБ) выступили против предложения Еврокомиссии выделить Украине кредит под российские суверенные активы, а Франция также выступила против использования российских активов, хранящихся в коммерческих банках. Но предложение все равно отправилось на техническое согласование постпредам стран ЕС, оно будет вынесено на голосование на европейском саммите 18-19 декабря. В свою очередь, глава Euroclear Валери Урбен в интервью бельгийским СМИ заявила, что активы ЦБ РФ - это деньги российского народа, и пригрозила пойти в суд, если ЕК сможет продавить свое решение.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноябрь 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.
