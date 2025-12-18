В США опубликовали фото Гейтса с молодыми девушками по делу Эпштейна

ВАШИНГТОН, 18 дек - РИА Новости. Фотографии сооснователя американской компании Microsoft Билла Гейтса вместе с молодыми девушками, предположительно, в отеле, опубликовали в четверг члены комитета по надзору палаты представителей США от Демократической партии в рамках расследования дела покойного финансиста Джеффри Эпштейна, выяснило РИА Новости, изучив базу представленных материалов.
Всего в четверг в базе данных появились две фотографии Гейтса. На одной из них он запечатлен, обнимая молодую девушку в темно-синем платье с темными волосами. Лицо девушки полностью скрыто. Окружающая обстановка позволяет предположить, что снимок мог быть сделан в номере отеля.
В США опубликовали фото голого Эпштейна и тыкву в виде головы Трампа
13 декабря, 09:23
На столе за парой находился ноутбук, в котором отразилась рука девушки, которой она обнимала Гейтса, зажав при этом мобильный телефон.
На второй фотографии Гейтс также позирует вместе с молодой девушкой, предположительно, в коридоре отеля или иного помещения с множеством комнат. На фотографии Гейтс выглядит расслабленным и улыбающимся. Его рука скрыта за спиной спутницы. В то же время у девушки перекрещены на груди руки. Ее лицо скрыто, однако длина волос больше, чем на первой фотографии, на шее присутствует жемчужное ожерелье, а одежда отличается от девушки с первой фотографии.
Помимо сооснователя Microsoft, в базу также попал соучредитель Google Сергей Брин, однако он на представленных фотографиях находится за стол в мужской компании и позирует один.
Конгресс отложил слушания с Клинтонами по делу Эпштейна, пишут СМИ
16 декабря, 05:30
В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). По информации обвинителей, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.
В начале июля 2019 года суд Манхэттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что Эпштейна нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.
Общественный интерес к делу Эпштейна вновь возник в США после того, как администрация Трампа не смогла предоставить новые материалы, несмотря на предвыборные обещания Трампа рассекретить файлы. Шквал критики, в том числе сторонников, обрушился на Трампа после того, как ФБР и министерство юстиции выпустили совместное заявление, где утверждается, что Эпштейн не занимался шантажом влиятельных лиц и не имел списка клиентов. При этом в феврале в интервью телеканалу Fox News генпрокурор США Пэм Бонди в ответ на вопрос о списке заявила, что он лежит у нее на столе и ждет изучения.
Трамп не видит проблемы в публикации фото с собой по делу Эпштейна
13 декабря, 03:24