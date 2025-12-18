Сообщница Эпштейна обратилась в суд США с просьбой отменить ее приговор

ВАШИНГТОН, 18 дек - РИА Новости. Сообщница скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна Гислейн Максвелл обратилась в окружной суд США с просьбой отменить либо пересмотреть её обвинительный приговор, следует из судебного документа в распоряжении РИА Новости.
"Заявитель Гислейн Максвелл, действуя pro se (самостоятельно - ред.), с уважением обращается к настоящему Суду с ходатайством ... об отмене, пересмотре либо исправлении её обвинительного приговора и назначенного наказания", - говорится в ходатайстве, направленном в суд по южному округу Нью-Йорка.
Как утверждает Максвелл, с момента завершения судебного разбирательства по её делу появились новые доказательства, свидетельствующие о том, что информация, оправдывающая Максвелл, была скрыта, в ходе судебного процесса давались ложные показания, а существенные факты были искажены перед присяжными и судом.
В начале ноября телеканал CBS сообщил, что Максвелл намерена подать ходатайство о смягчении своего тюремного срока. Ссылаясь на документы в его распоряжении, телеканал отмечал, что Максвелл пользуется снисходительным и привилегированным обращением в тюрьме в Техасе.
В августе издание Daily Mail со ссылкой на полученную информацию впервые сообщило, что Максвелл перевели в другое исправительное учреждение из опасений за ее жизнь на фоне угроз убийством от других заключенных, посчитавших ее "стукачкой" за сотрудничество со следствием. По словам источника издания, тюрьма в Техасе, куда ее перевели, - исключительно женское заведение, в котором содержится иная категория заключенных, по сравнению с тюрьмой во Флориде.
В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). По информации обвинителей, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.
В начале июля 2019 года суд Манхэттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что Эпштейна нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.
Общественный интерес к делу Эпштейна вновь возник в США после того, как администрация Трампа не смогла предоставить новые материалы, несмотря на предвыборные обещания Трампа рассекретить файлы. Шквал критики, в том числе сторонников, обрушился на Трампа после того, как ФБР и министерство юстиции выпустили совместное заявление, где утверждается, что Эпштейн не занимался шантажом влиятельных лиц и не имел списка клиентов. При этом в феврале в интервью телеканалу Fox News генпрокурор США Пэм Бонди в ответ на вопрос о списке заявила, что он лежит у нее на столе и ждет изучения.
