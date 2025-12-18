Сообщница Эпштейна обратилась в суд США с просьбой отменить ее приговор

ВАШИНГТОН, 18 дек - РИА Новости. Сообщница скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна Гислейн Максвелл обратилась в окружной суд США с просьбой отменить либо пересмотреть её обвинительный приговор, следует из судебного документа в распоряжении РИА Новости.

Как утверждает Максвелл, с момента завершения судебного разбирательства по её делу появились новые доказательства, свидетельствующие о том, что информация, оправдывающая Максвелл, была скрыта, в ходе судебного процесса давались ложные показания, а существенные факты были искажены перед присяжными и судом.