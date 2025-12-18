https://ria.ru/20251218/ekonomika-2062967735.html
Российские аграрии полностью обеспечены топливом, заявила глава Минсельхоза
Российские аграрии полностью обеспечены топливом в приоритетном порядке, сообщила глава Минсельхоза Оксана Лут на заседании правительства в четверг. РИА Новости, 18.12.2025
Лут: российские аграрии полностью обеспечены топливом в приоритетном порядке