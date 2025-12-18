Рейтинг@Mail.ru
16:30 18.12.2025 (обновлено: 16:41 18.12.2025)
Российские аграрии полностью обеспечены топливом, заявила глава Минсельхоза
Российские аграрии полностью обеспечены топливом, заявила глава Минсельхоза

Лут: российские аграрии полностью обеспечены топливом в приоритетном порядке

Министр сельского хозяйства Оксана Лут
Министр сельского хозяйства Оксана Лут
© Фото : Министерство сельского хозяйства России
Министр сельского хозяйства Оксана Лут. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Российские аграрии полностью обеспечены топливом в приоритетном порядке, сообщила глава Минсельхоза Оксана Лут на заседании правительства в четверг.
"Сейчас благодаря поддержке Минэнерго ситуация стабильна. Аграрии полностью обеспечены топливом в приоритетном порядке", - доложила министр.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит заседание кабинета министров РФ. 18 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Мишустин поручил продолжить мониторинг цен на аграрные товары
Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)ЭкономикаОксана ЛутМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)
 
 
