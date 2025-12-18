Сотрудников УФСИН Приамурья будут судить за побег заключенного

По данным ведомства, в ноябре сотрудники исправительной колонии вывели осужденных, имеющих право передвижения без конвоя и сопровождения, за пределы колонии для уборки прилегающей территории. После чего оставили их без надзора и не проверяли ежечасно. Воспользовавшись халатностью должностных лиц, один из осужденных совершил побег, однако его быстро задержали в Ивановском муниципальном округе и возвратили в колонию.