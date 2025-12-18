Рейтинг@Mail.ru
Сотрудников УФСИН Приамурья будут судить за побег заключенного - РИА Новости, 18.12.2025
08:40 18.12.2025
Сотрудников УФСИН Приамурья будут судить за побег заключенного
Сотрудников УФСИН Приамурья будут судить за побег заключенного - РИА Новости, 18.12.2025
Сотрудников УФСИН Приамурья будут судить за побег заключенного
Уголовное дело возбудили в отношении сотрудников исправительной колонии №7 в Амурской области по статье "халатность" после побега осужденного
2025-12-18T08:40:00+03:00
2025-12-18T08:40:00+03:00
происшествия
амурская область
россия
амурская область
россия
происшествия, амурская область, россия
Происшествия, Амурская область, Россия
Сотрудников УФСИН Приамурья будут судить за побег заключенного

В отношении сотрудников УФСИН Приамурья возбудили дело после побега заключенного

© РИА Новости / Табылды Кадырбеков
Заключенный в исправительной колонии
Заключенный в исправительной колонии - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© РИА Новости / Табылды Кадырбеков
БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 дек – РИА Новости. Уголовное дело возбудили в отношении сотрудников исправительной колонии №7 в Амурской области по статье "халатность" после побега осужденного, сообщает прокуратура региона.
"Амурская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Амурской области провела проверку в связи с побегом осужденного из учреждения, установлен факт ненадлежащего исполнения должностными лицами ФКУ ИК-8 УФСИН по Амурской области обязанностей…. Следственными органами в отношении должностных лиц ФКУ ИК-8 УФСИН по Амурской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении.
Следственный изолятор - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Прокурор рассказал, как заключенные в СИЗО в Екатеринбурге решили сбежать
16 декабря, 16:07
По данным ведомства, в ноябре сотрудники исправительной колонии вывели осужденных, имеющих право передвижения без конвоя и сопровождения, за пределы колонии для уборки прилегающей территории. После чего оставили их без надзора и не проверяли ежечасно. Воспользовавшись халатностью должностных лиц, один из осужденных совершил побег, однако его быстро задержали в Ивановском муниципальном округе и возвратили в колонию.
Отмечается, что в отношении сбежавшего осужденного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 313 УК РФ (побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи, совершенный лицом, отбывающим наказание или находящимся в предварительном заключении), добавили в прокуратуре.
Александр Черепанов* - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Стали известны подробности дела беглецов из СИЗО в Екатеринбурге
16 декабря, 16:05
16 декабря, 16:05
 
Происшествия
Амурская область
Россия
 
 
