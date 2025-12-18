Рейтинг@Mail.ru
В Брюсселе завершилась акция протеста фермеров - РИА Новости, 18.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:06 18.12.2025
https://ria.ru/20251218/brjussel-2063048666.html
В Брюсселе завершилась акция протеста фермеров
В Брюсселе завершилась акция протеста фермеров - РИА Новости, 18.12.2025
В Брюсселе завершилась акция протеста фермеров
Акция протеста фермеров в Брюсселе против соглашения между ЕС и Меркосур, проходившая на фоне саммита Европейского совета, завершилась, несколько человек... РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T20:06:00+03:00
2025-12-18T20:06:00+03:00
в мире
брюссель
люксембург (округ)
украина
урсула фон дер ляйен
антониу кошта
евросоюз
европейский совет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2063028158_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_7c4b57e1b1eb31c843a95bc76da73b41.jpg
https://ria.ru/20251218/belgiya-2062940350.html
https://ria.ru/20251218/tysjacha-2062889072.html
https://ria.ru/20251217/protest-2062731605.html
брюссель
люксембург (округ)
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Столкновениях между протестующими фермерами и полицией в Брюсселе
Столкновениях между протестующими фермерами и полицией в Брюсселе
2025-12-18T20:06
true
PT0M45S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2063028158_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_48e3fcde3c11f4f68da9b3f1e89e8b7b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, брюссель, люксембург (округ), украина, урсула фон дер ляйен, антониу кошта, евросоюз, европейский совет, еврокомиссия, протесты фермеров в европе
В мире, Брюссель, Люксембург (округ), Украина, Урсула фон дер Ляйен, Антониу Кошта, Евросоюз, Европейский совет, Еврокомиссия, Протесты фермеров в Европе
В Брюсселе завершилась акция протеста фермеров

Belga: в Брюсселе завершилась акция протеста фермеров, есть пострадавшие

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРЮССЕЛЬ, 18 дек – РИА Новости. Акция протеста фермеров в Брюсселе против соглашения между ЕС и Меркосур, проходившая на фоне саммита Европейского совета, завершилась, несколько человек получили ранения, есть задержанные, сообщает агентство Belga.
Корреспондент РИА Новости ранее передавал, что тысячи фермеров из всех 27 стран Европейского союза прибыли в европейский квартал Брюсселя для участия в акции протеста против соглашения о свободной торговле, которое ЕС ведет со странами Меркосур.
Столкновениях между протестующими фермерами и полицией в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Полиция применила слезоточивый газ против протестующих у Европарламента
Вчера, 15:24
«
"Колонна европейских фермеров, выдвинувшаяся в середине дня от Северного вокзала, официально не продолжила движение к площади Люксембург, как планировалось изначально. Акция была остановлена на уровне Малого кольца", - пишет Belga.
Уточняется, что часть демонстрантов присоединилась к несогласованной акции на площади Люксембург, в ходе которой произошли кратковременные столкновения между протестующими и полицией, были задержаны несколько человек и есть пострадавшие.
"Тракторы в спешке покинули площадь Люксембург, оставив после себя значительные разрушения. Площадь в настоящее время полностью оцеплена полицией", - добавляется в материале.
По данным журналистов, полиция насчитала в Брюсселе 7,3 тысячи участников и около тысячи тракторов, тогда как организатор акции - европейское фермерское объединение Copa-Cogeca - заявляет о 10 тысячах участников.
Фермеры перекрывают бульвар недалеко от места проведения саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Тысячи фермеров прибыли в Брюссель на акцию протеста
Вчера, 12:38
Саммит ЕС, на котором, в частности, будет рассматриваться вопрос о возможности использования замороженных российских активов для поддержки Украины, начался после задержки из-за встречи председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и главы Евросовета Антониу Кошты с ассоциацией фермеров.
В 2024 году по странам Евросоюза прокатились волна массовых протестов фермеров против соглашения о свободной торговле с Меркосур. Они опасаются, что Европа будет завалена дешевым импортом из стран с менее строгими санитарными и экологическими стандартами. Европейские фермеры, переживающие не лучшие времена, опасаются, что готовящийся договор с организацией Меркосур может привести к дальнейшему снижению продаж европейских сельхозпроизводителей "из-за нечестной конкуренции" с коллегами из Латинской Америки.
Меркосур - общий рынок стран Южной Америки, объединяющий Аргентину, Уругвай, Парагвай, Бразилию и Боливию. Как полноправное объединение Меркосур был образован в 1991 году, когда в парагвайской столице Асунсьоне был подписан договор о создании таможенного союза и общего рынка. Меркосур объединяет 250 миллионов человек и более 75% совокупного ВВП континента.
Протест фермеров перед зданием Европейского парламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Французские фермеры вышли на протест против договора ЕС — Меркосур
17 декабря, 18:08
 
В миреБрюссельЛюксембург (округ)УкраинаУрсула фон дер ЛяйенАнтониу КоштаЕвросоюзЕвропейский советЕврокомиссияПротесты фермеров в Европе
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала