В Брюсселе завершилась акция протеста фермеров

БРЮССЕЛЬ, 18 дек – РИА Новости. Акция протеста фермеров в Брюсселе против соглашения между ЕС и Меркосур, проходившая на фоне саммита Европейского совета, завершилась, несколько человек получили ранения, есть задержанные, сообщает агентство Belga.
«
"Колонна европейских фермеров, выдвинувшаяся в середине дня от Северного вокзала, официально не продолжила движение к площади Люксембург, как планировалось изначально. Акция была остановлена на уровне Малого кольца", - пишет Belga.
Уточняется, что часть демонстрантов присоединилась к несогласованной акции на площади Люксембург, в ходе которой произошли кратковременные столкновения между протестующими и полицией, были задержаны несколько человек и есть пострадавшие.
"Тракторы в спешке покинули площадь Люксембург, оставив после себя значительные разрушения. Площадь в настоящее время полностью оцеплена полицией", - добавляется в материале.
По данным журналистов, полиция насчитала в Брюсселе 7,3 тысячи участников и около тысячи тракторов, тогда как организатор акции - европейское фермерское объединение Copa-Cogeca - заявляет о 10 тысячах участников.
Саммит ЕС, на котором, в частности, будет рассматриваться вопрос о возможности использования замороженных российских активов для поддержки Украины, начался после задержки из-за встречи председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и главы Евросовета Антониу Кошты с ассоциацией фермеров.
В 2024 году по странам Евросоюза прокатились волна массовых протестов фермеров против соглашения о свободной торговле с Меркосур. Они опасаются, что Европа будет завалена дешевым импортом из стран с менее строгими санитарными и экологическими стандартами. Европейские фермеры, переживающие не лучшие времена, опасаются, что готовящийся договор с организацией Меркосур может привести к дальнейшему снижению продаж европейских сельхозпроизводителей "из-за нечестной конкуренции" с коллегами из Латинской Америки.
Меркосур - общий рынок стран Южной Америки, объединяющий Аргентину, Уругвай, Парагвай, Бразилию и Боливию. Как полноправное объединение Меркосур был образован в 1991 году, когда в парагвайской столице Асунсьоне был подписан договор о создании таможенного союза и общего рынка. Меркосур объединяет 250 миллионов человек и более 75% совокупного ВВП континента.
Французские фермеры вышли на протест против договора ЕС — Меркосур
17 декабря, 18:08