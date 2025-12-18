В Брюсселе завершилась акция протеста фермеров

БРЮССЕЛЬ, 18 дек – РИА Новости. Акция протеста фермеров в Брюсселе против соглашения между ЕС и Меркосур, проходившая на фоне саммита Европейского совета, завершилась, несколько человек получили ранения, есть задержанные, сообщает агентство Акция протеста фермеров в Брюсселе против соглашения между ЕС и Меркосур, проходившая на фоне саммита Европейского совета, завершилась, несколько человек получили ранения, есть задержанные, сообщает агентство Belga

Корреспондент РИА Новости ранее передавал, что тысячи фермеров из всех 27 стран Европейского союза прибыли в европейский квартал Брюсселя для участия в акции протеста против соглашения о свободной торговле, которое ЕС ведет со странами Меркосур.

« "Колонна европейских фермеров, выдвинувшаяся в середине дня от Северного вокзала, официально не продолжила движение к площади Люксембург , как планировалось изначально. Акция была остановлена на уровне Малого кольца", - пишет Belga.

Уточняется, что часть демонстрантов присоединилась к несогласованной акции на площади Люксембург, в ходе которой произошли кратковременные столкновения между протестующими и полицией, были задержаны несколько человек и есть пострадавшие.

"Тракторы в спешке покинули площадь Люксембург, оставив после себя значительные разрушения. Площадь в настоящее время полностью оцеплена полицией", - добавляется в материале.

По данным журналистов, полиция насчитала в Брюсселе 7,3 тысячи участников и около тысячи тракторов, тогда как организатор акции - европейское фермерское объединение Copa-Cogeca - заявляет о 10 тысячах участников.

В 2024 году по странам Евросоюза прокатились волна массовых протестов фермеров против соглашения о свободной торговле с Меркосур. Они опасаются, что Европа будет завалена дешевым импортом из стран с менее строгими санитарными и экологическими стандартами. Европейские фермеры, переживающие не лучшие времена, опасаются, что готовящийся договор с организацией Меркосур может привести к дальнейшему снижению продаж европейских сельхозпроизводителей "из-за нечестной конкуренции" с коллегами из Латинской Америки