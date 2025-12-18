Рейтинг@Mail.ru
"Нам угрожают". Белоусов рассказал, когда ждать конфликта НАТО с Россией
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
08:00 18.12.2025
"Нам угрожают". Белоусов рассказал, когда ждать конфликта НАТО с Россией
"Нам угрожают". Белоусов рассказал, когда ждать конфликта НАТО с Россией - РИА Новости, 18.12.2025
"Нам угрожают". Белоусов рассказал, когда ждать конфликта НАТО с Россией
Североатлантический альянс готовится к конфликту, заявил министр обороны Андрей Белоусов. По его словам, все может начаться в течение нескольких лет и европейцы РИА Новости, 18.12.2025
https://ria.ru/20251206/strategiya-2060230804.html
"Нам угрожают". Белоусов рассказал, когда ждать конфликта НАТО с Россией

Белоусов: НАТО готовится к конфликту с Россией на рубеже 2030-х

© Фото : U.S. Army / Spc. Hubert DelanyАмериканский танк M1 Abrams
Американский танк M1 Abrams - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© Фото : U.S. Army / Spc. Hubert Delany
Американский танк M1 Abrams
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости, Давид Нармания. Североатлантический альянс готовится к конфликту, заявил министр обороны Андрей Белоусов. По его словам, все может начаться в течение нескольких лет и европейцы своих планов не скрывают. О том, какие шаги предпринимает Запад против России, — в материале РИА Новости.

Всеобъемлющая подготовка

Белоусов уточнил: в НАТО предполагают достичь готовности к вооруженному противостоянию уже на рубеже 2030-х. И напомнил, что эти сроки называют сами руководители военного блока.
Министр также упомянул, что совокупный военный бюджет НАТО — 1,6 триллиона долларов, а когда страны альянса достигнут обговоренного уровня в пять процентов национальных ВВП, получится в полтора раза больше — 2,7 триллиона.
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкМинистр обороны Андрей Белоусов выступает на расширенном заседании коллегии Министерства обороны России
Министр обороны РФ Андрей Белоусов выступает на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Министр обороны Андрей Белоусов выступает на расширенном заседании коллегии Министерства обороны России
Европейские страны повышают оперативность переброски войск на восточный фланг — для этого разрабатывается "военный шенген". Кроме того, наращивают коалиционные силы. Также ведется подготовка к развертыванию ракет средней дальности и обновляются ядерные арсеналы.
«
"Не мы угрожаем — нам угрожают", — подчеркнул Белоусов.

Пушки вместо масла

Повышение расходов на оборону до пятипроцентной отметки страны НАТО согласовали в этом году на саммите в Гааге. Из этой суммы 3,5% ВВП будут уходить непосредственно на оборонные цели, а еще полтора процента — на инфраструктуру и промышленность. Достичь таких показателей планируется к 2035-му.
Но наиболее ретивые члены опережают график.
Так, в Берлине рассчитывают выйти на показатель в 3,5% на военные нужды уже к 2029-му. В денежном выражении это 153 миллиарда евро. Долгосрочный план бундесвера включает в себя 320 программ в различных сферах — от производства и закупки беспилотников до танков и военных кораблей. Общая стоимость — 377 миллиардов.
© AP Photo / Martin MeissnerМинистр обороны Германии Борис Писториус на танке Leopard 2
Министр обороны Германии Борис Писториус на танке Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© AP Photo / Martin Meissner
Министр обороны Германии Борис Писториус на танке Leopard 2
Увеличивается и численность войск — с 180 тысяч до 260 тысяч. А число резервистов планируют поднять более чем в три раза — с 60 до 200 тысяч.
Соседи Германии перевыполняют план с еще большим рвением: Варшава намерена потратить 4,8% ВВП уже в следующем году. Это рекорд для всего альянса. Польша активно перевооружается — за четыре года расходы на военные нужды выросли втрое: с 16,6 миллиарда долларов в 2022-м до 48,7 миллиарда в 2025-м. Закупаются американские танки Abrams и южнокорейские К2 Black Panther, вертолеты Apache. В следующем году ожидаются поставки истребителей F-35.
Конвенциональными вооружениями интересы поляков не ограничиваются. Еще в 2024-м Варшава предлагала Вашингтону разместить на своей территории американское ядерное оружие по программе Nuclear Sharing. А уже в августе министр обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что не теряет надежды на создание польского оружия массового поражения.
CC BY-SA 2.0 / Republic of Korea Armed Forces / Южнокорейский танк K2 Black Panther
Южнокорейский танк K2 Black Panther - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
CC BY-SA 2.0 / Republic of Korea Armed Forces /
Южнокорейский танк K2 Black Panther
Наращивают расходы и более привычные лидеры альянса. К 2027-му военный бюджет Франции достигнет 64 миллиардов евро — вдвое больше, чем в 2017-м. Разрабатываются новые АПЛ с баллистическими ракетами. А в конце октября Париж представил ядерную ракету М51.3, которую поставят на четыре подлодки класса Le Triomphant.
Великобритания летом также анонсировала "крупнейшую за 50 лет военную реформу". Лондон рассчитывает сделать ВПК двигателем роста всей экономики страны. Уже к следующим парламентским выборам расходы на оборонку намерены увеличить до 3,5%. В приоритете — также обновление стратегических сил. На модернизацию ракет и боеголовок потратят 15 миллиардов фунтов, еще 30 уйдет на создание четырех новых субмарин класса "Дредноут" с ядерным оружием на борту.
Шесть миллиардов потратят на шесть заводов по производству боеприпасов, миллиард — на противоракетную оборону. Общая стоимость реформы — около 68 миллиардов.

Drang nach Osten

"Военный шенген" — один из ключевых пунктов в оборонной стратегии НАТО. Дело в том, что сейчас в каждой стране ЕС свои правила перемещения войск через границы. В среднем заявка от союзников обрабатывается около десяти дней. В некоторых странах-участницах — еще дольше.
В случае конфликта, убеждены в европейских столицах, это может стать серьезной проблемой.
© Фото : U.S. Navy's Military Sealift CommandТранспортное судно Cape Kennedy (AKR-5083) ВМС США во время разгрузки военной техники в Гданьске, Польша. Январь 2025 года
Транспортное судно Cape Kennedy (AKR-5083) ВМС США во время разгрузки военной техники в Гданьске, Польша. Январь 2025 - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© Фото : U.S. Navy's Military Sealift Command
Транспортное судно Cape Kennedy (AKR-5083) ВМС США во время разгрузки военной техники в Гданьске, Польша. Январь 2025 года
"В настоящее время переброска армии из стратегических портов на западе в страны, граничащие с Россией или Украиной, занимает около 45 дней", — отмечает Financial Times со ссылкой на представителей ЕС.
Эту проблему решит "военный шенген" — упрощенный порядок переброски войск и техники. Он должен сократить срок для этой задачи до трех или пяти дней, считают в Еврокомиссии. На юридическое согласование отводят не более шести часов.
Ради этих целей ЕК намерена выделить 17,65 миллиарда в период с 2028-го по 2034 год.
Но и это лишь верхушка айсберга. В ЕС выбрали четыре потенциальных транспортных коридора, по которым в случае конфликта будут перебрасывать войска. На этих маршрутах определили 500 мест (мостов, тоннелей и портов), где может возникнуть проблема бутылочного горлышка. Во избежание этого на инфраструктуру предлагается потратить еще 100 миллиардов евро.

Конец европейского благоденствия

Ростом военных расходов, обновлением арсеналов и укреплением инфраструктуры подготовка НАТО к войне с Россией не исчерпывается. Чиновники западных стран покусились на святое — благополучие обычных европейцев.
"Сыновья и дочери, коллеги, ветераны! Всем предстоит сыграть свою роль, — предупредил земляков начальник штаба обороны Британии Ричард Найтон. — Строить. Служить. И, если понадобиться, воевать. Еще многим семьям предстоит узнать, что значит принести себя в жертву ради нашей страны".
Такой призыв к оружию он объяснил неоспоримой военной мощью России. И предупредил, что британцам предстоит многое сделать для укрепления военных возможностей армии. Правда, пока он воздержался от идеи возвращения воинской повинности и ограничился предупреждениями о необходимости вернуться к военной политике времен холодной войны.
© AP Photo / Pavel GolovkinФранцузский военный во время учений
Французский военный во время учений - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© AP Photo / Pavel Golovkin
Французский военный во время учений
Союзники Лондона ведут себя куда более резко. В конце ноября Макрон объявил о возвращении со следующего лета добровольной военной службы сроком в десять месяцев. В первый год планируют набрать от двух до трех тысяч человек, а в перспективе — довести до 50 тысяч срочников.
"Мы не можем вернуться ко временам воинской повинности, но нам нужна мобилизация", — заявил он.
В Германии пошли еще дальше. Формально там тоже вернули добровольную срочную службу — поступить на нее можно будет после обязательной для мужчин и опциональной для женщин медкомиссии, которую немцы будут проходить в 18 лет. Но если желающих не хватит, чтобы заполнить квоту, юных бюргеров ждет лотерея. "Победители" получат путевку в бундесвер на срок от шести месяцев до года.
Рост военных расходов стран — членов НАТО в западной прессе обычно объясняли уникальностью и сложностью вооружений, закупаемых для армий. Обновление стратегических арсеналов — необходимостью сдерживания. Однако сейчас евробюрократы пошли на очень серьезный шаг. Теперь простым европейцам придется стать под ружье, что им вряд ли понравится. Однако европейские политики все же решились на такой риск — и это тревожный звонок, предупреждающий о том, что они всерьез готовятся к войне.
