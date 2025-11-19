Еврокомиссар оценил стоимость "военного Шенгена" для ЕС

БРЮССЕЛЬ, 19 ноя – РИА новости. Странам Европейского союза на реализацию программы обеспечения военной мобильности потребуется порядка 100 миллиардов евро, сообщил на пресс-конференции в Брюсселе еврокомиссар по транспорту и туризму Апостолос Цицикостас.

"Нам необходимо модернизировать имеющуюся гражданскую инфраструктуру двойного назначения под нужды военных: укрепить дороги и мосты, расширить порты и аэропорты… Нам потребуется порядка 100 миллиардов евро, поэтому надо начать инвестировать как можно быстрее", - сказал он.