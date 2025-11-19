Еврокомиссар оценил стоимость "военного Шенгена" для ЕС

БРЮССЕЛЬ, 19 ноя – РИА новости. Странам Европейского союза на реализацию программы обеспечения военной мобильности потребуется порядка 100 миллиардов евро, сообщил на пресс-конференции в Брюсселе еврокомиссар по транспорту и туризму Апостолос Цицикостас.
Еврокомиссия в среду представила предложение по созданию в ЕС "военного Шенгена" для ускорения переброски военных сил и техники в случае кризисов. После внесение предложения, проект пройдет законодательный процесс, его рассмотрят в Совете ЕС и Европарламенте.
"Нам необходимо модернизировать имеющуюся гражданскую инфраструктуру двойного назначения под нужды военных: укрепить дороги и мосты, расширить порты и аэропорты… Нам потребуется порядка 100 миллиардов евро, поэтому надо начать инвестировать как можно быстрее", - сказал он.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
