Рейтинг@Mail.ru
Полиция применила слезоточивый газ против протестующих у Европарламента - РИА Новости, 18.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:24 18.12.2025 (обновлено: 18:47 18.12.2025)
https://ria.ru/20251218/belgiya-2062940350.html
Полиция применила слезоточивый газ против протестующих у Европарламента
Полиция применила слезоточивый газ против протестующих у Европарламента - РИА Новости, 18.12.2025
Полиция применила слезоточивый газ против протестующих у Европарламента
В Брюсселе полиция применила слезоточивый газ против фермеров, протестующих из-за соглашения с Меркосур у здания Европарламента, передает портал 7sur7. РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T15:24:00+03:00
2025-12-18T18:47:00+03:00
брюссель
в мире
бельгия
антониу кошта
урсула фон дер ляйен
евросоюз
европейский совет
протесты фермеров в европе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2063028158_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_7c4b57e1b1eb31c843a95bc76da73b41.jpg
https://ria.ru/20251214/frantsiya-2061956249.html
https://ria.ru/20251218/merkosur-2062901339.html
https://ria.ru/20251218/udobreniya-2062581171.html
брюссель
бельгия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Столкновениях между протестующими фермерами и полицией в Брюсселе
Столкновениях между протестующими фермерами и полицией в Брюсселе
2025-12-18T15:24
true
PT0M45S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2063028158_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_48e3fcde3c11f4f68da9b3f1e89e8b7b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
брюссель, в мире, бельгия, антониу кошта, урсула фон дер ляйен, евросоюз, европейский совет, протесты фермеров в европе, еврокомиссия, европарламент, евросовет, украина
Брюссель, В мире, Бельгия, Антониу Кошта, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Европейский совет, Протесты фермеров в Европе, Еврокомиссия, Европарламент, Евросовет, Украина
Полиция применила слезоточивый газ против протестующих у Европарламента

Полиция Бельгии применила слезоточивый газ против фермеров на фоне саммита ЕС

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРЮССЕЛЬ, 18 дек — РИА Новости. В Брюсселе полиция применила слезоточивый газ против фермеров, протестующих из-за соглашения с Меркосур у здания Европарламента, передает портал 7sur7.
"Напряженность между стражами порядка и аграриями нарастает. Полиция применила слезоточивый газ на площади Люксембург. В свою очередь, манифестанты бросают различные предметы, в том числе картофель", — говорится в материале.
Протестующие фермеры - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
Во Франции фермеры вывесили труп теленка перед бывшим офисом министра
14 декабря, 13:38
По данным СМИ, сотрудники ЕП использовали водяной шланг, чтобы удержать протестующих на расстоянии от здания парламента.
В четверг тысячи сельхозпроизводителей прибыли в Брюссель для участия в митинге против заключения соглашения о свободной торговле с Меркосур. В этом же время в бельгийской столице проходит саммит Евросоюза, на котором планируется рассмотреть вопрос использования замороженных российских активов для кредита Украине. Мероприятие началось позднее запланированного, поскольку перед ним председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Антониу Кошта встретились с ассоциацией фермеров.
Саммит ЕС в Брюсселе. 18 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Politico предупредил о последствиях неподписания договора с Меркосур для ЕС
Вчера, 13:14
Подобные протестные акции проходили в странах сообщества в течение всего прошлого года. Местные аграрии опасаются, что Европу заполонит дешевая продукция, прошедшая менее строгий санитарный и экологический контроль.

Меркосур — общий рынок стран Южной Америки, куда входят Аргентина, Уругвай, Парагвай, Бразилия и Боливия. Он объединяет 250 миллионов человек и более 75 процентов совокупного ВВП континента.

Фермеры также переживают, что готовящийся договор спровоцирует дальнейшее снижение продаж европейских сельхозпроизводителей из-за "нечестной конкуренции" с коллегами из Латинской Америки.
Акция протеста польских фермеров - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
"Надо брать". Европа экстренно скупает "запрещенку" у России
Вчера, 08:00
 
БрюссельВ миреБельгияАнтониу КоштаУрсула фон дер ЛяйенЕвросоюзЕвропейский советПротесты фермеров в ЕвропеЕврокомиссияЕвропарламентЕвросоветУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала