Полиция применила слезоточивый газ против протестующих у Европарламента

БРЮССЕЛЬ, 18 дек — РИА Новости. В Брюсселе полиция применила слезоточивый газ против фермеров, протестующих из-за соглашения с Меркосур у здания Европарламента, передает портал В Брюсселе полиция применила слезоточивый газ против фермеров, протестующих из-за соглашения с Меркосур у здания Европарламента, передает портал 7sur7

"Напряженность между стражами порядка и аграриями нарастает. Полиция применила слезоточивый газ на площади Люксембург. В свою очередь, манифестанты бросают различные предметы, в том числе картофель", — говорится в материале.

По данным СМИ, сотрудники ЕП использовали водяной шланг, чтобы удержать протестующих на расстоянии от здания парламента.

В четверг тысячи сельхозпроизводителей прибыли в Брюссель для участия в митинге против заключения соглашения о свободной торговле с Меркосур. В этом же время в бельгийской столице проходит саммит Евросоюза, на котором планируется рассмотреть вопрос использования замороженных российских активов для кредита Украине. Мероприятие началось позднее запланированного, поскольку перед ним председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Антониу Кошта встретились с ассоциацией фермеров.

Подобные протестные акции проходили в странах сообщества в течение всего прошлого года. Местные аграрии опасаются, что Европу заполонит дешевая продукция, прошедшая менее строгий санитарный и экологический контроль.

Меркосур — общий рынок стран Южной Америки, куда входят Аргентина, Уругвай, Парагвай, Бразилия и Боливия. Он объединяет 250 миллионов человек и более 75 процентов совокупного ВВП континента.