16:48 18.12.2025
Правительство выделит более миллиарда рублей на подготовку кадров для АПК
экономика
россия
михаил мишустин
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
россия
экономика, россия, михаил мишустин, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство), федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство), Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)
Здание Дома правительства РФ. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Правительство РФ предусмотрело в 2026 году около 1 миллиарда рублей на мероприятия по подготовке кадров для агропрома, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"В следующем году на реализацию принятых решений предусмотрели в федеральном бюджете порядка 1 миллиарда рублей. Всего в течение 3 лет планируем направить на эти цели около 5 миллиардов рублей. Рассчитываем, что такие меры позволят в короткой перспективе повысить качество обучения в агроколледжах, чтобы молодежь, которая готова трудиться на селе, знала самые современные технологии АПК", - сказал Мишустин на заседании кабмина.
В ходе заседания глава правительства сообщил, что подготовлен ряд изменений, которые позволят улучшить обучение в средних профессиональных. По словам Мишустина, профильные колледжи смогут претендовать на грант под названием "Агропрофи". Также будут внесены изменения в госпрограмму комплексного развития сельских территорий. Преподаватели и ученые профильных организаций, подведомственных Минсельхозу, Росрыболовству и Россельхознадзору, могут покупать или строить жилье при заключении трудового договора с работодателем на 10 лет, а по окончании срока – приобрести его в собственность с существенной скидкой.
Выращивание селекционного картофеля во Владикавказе - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
Эксперт рассказал, как решить кадровую проблему в АПК России
23 ноября, 05:07
 
ЭкономикаРоссияМихаил МишустинМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство)Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)
 
 
