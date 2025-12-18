Правительство выделит более миллиарда рублей на подготовку кадров для АПК

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Правительство РФ предусмотрело в 2026 году около 1 миллиарда рублей на мероприятия по подготовке кадров для агропрома, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
«
"В следующем году на реализацию принятых решений предусмотрели в федеральном бюджете порядка 1 миллиарда рублей. Всего в течение 3 лет планируем направить на эти цели около 5 миллиардов рублей. Рассчитываем, что такие меры позволят в короткой перспективе повысить качество обучения в агроколледжах, чтобы молодежь, которая готова трудиться на селе, знала самые современные технологии АПК", - сказал Мишустин на заседании кабмина.
В ходе заседания глава правительства сообщил, что подготовлен ряд изменений, которые позволят улучшить обучение в средних профессиональных. По словам Мишустина, профильные колледжи смогут претендовать на грант под названием "Агропрофи". Также будут внесены изменения в госпрограмму комплексного развития сельских территорий. Преподаватели и ученые профильных организаций, подведомственных Минсельхозу, Росрыболовству и Россельхознадзору, могут покупать или строить жилье при заключении трудового договора с работодателем на 10 лет, а по окончании срока – приобрести его в собственность с существенной скидкой.
