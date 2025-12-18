Фидан оценил перспективы урегулирования украинского конфликта

© Фото предоставлено Министерством иностранных дел Турции Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан

СТАМБУЛ, 18 дек – РИА Новости. Анкара считает, что достижение договоренности по урегулированию украинского конфликта близко, заявил в четверг министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

Министр отметил, что у российской стороны есть "естественные" поводы для обеспокоенности, украинская сторона требует гарантий безопасности.

"Это очень непростая задача – сложить воедино все эти требования и выработать формат и план, который будет приемлем для всех сторон. Я думаю, что мы сейчас близки к достижению сделки", - заявил Фидан в интервью телеканалу TRT World.

Фидан отметил, что Анкара удовлетворена уровнем переговоров и серьезным подходом сторон по урегулированию украинского конфликта за последние недели.

По его словам, европейские лидеры, с которыми общается Анкары, кажутся "искренними" в своем желании достичь прекращения огня.

По словам Фидана, Турция надеется, что на Украине будет достигнуто прекращения огня, иначе конфликт может разрастись на другие части Европы

Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.

Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле Уиткоффа и Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.

Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.