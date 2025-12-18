Рейтинг@Mail.ru
Фидан оценил перспективы урегулирования украинского конфликта
13:00 18.12.2025 (обновлено: 13:01 18.12.2025)
Фидан оценил перспективы урегулирования украинского конфликта
Фидан оценил перспективы урегулирования украинского конфликта - РИА Новости, 18.12.2025
Фидан оценил перспективы урегулирования украинского конфликта
в мире, россия, сша, анкара (провинция), хакан фидан, владимир путин, юрий ушаков, мирный план сша по украине
В мире, Россия, США, Анкара (провинция), Хакан Фидан, Владимир Путин, Юрий Ушаков, Мирный план США по Украине
Фидан оценил перспективы урегулирования украинского конфликта

Фидан: Анкара считает, что договоренность по украинскому конфликту близка

© Фото предоставлено Министерством иностранных дел ТурцииМинистр иностранных дел Турции Хакан Фидан
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© Фото предоставлено Министерством иностранных дел Турции
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Архивное фото
СТАМБУЛ, 18 дек – РИА Новости. Анкара считает, что достижение договоренности по урегулированию украинского конфликта близко, заявил в четверг министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.
Министр отметил, что у российской стороны есть "естественные" поводы для обеспокоенности, украинская сторона требует гарантий безопасности.
"Это очень непростая задача – сложить воедино все эти требования и выработать формат и план, который будет приемлем для всех сторон. Я думаю, что мы сейчас близки к достижению сделки", - заявил Фидан в интервью телеканалу TRT World.
Фидан отметил, что Анкара удовлетворена уровнем переговоров и серьезным подходом сторон по урегулированию украинского конфликта за последние недели.
По его словам, европейские лидеры, с которыми общается Анкары, кажутся "искренними" в своем желании достичь прекращения огня.
По словам Фидана, Турция надеется, что на Украине будет достигнуто прекращения огня, иначе конфликт может разрастись на другие части Европы.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле Уиткоффа и Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
В миреРоссияСШААнкара (провинция)Хакан ФиданВладимир ПутинЮрий УшаковМирный план США по Украине
 
 
