Фидан оценил перспективы урегулирования украинского конфликта

СТАМБУЛ, 18 дек – РИА Новости. Анкара считает, что достижение договоренности по урегулированию украинского конфликта близко, заявил в четверг министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.
Министр отметил, что у российской стороны есть "естественные" поводы для обеспокоенности, украинская сторона требует гарантий безопасности.
"Это очень непростая задача – сложить воедино все эти требования и выработать формат и план, который будет приемлем для всех сторон. Я думаю, что мы сейчас близки к достижению сделки", - заявил Фидан в интервью телеканалу TRT World.
Фидан отметил, что Анкара удовлетворена уровнем переговоров и серьезным подходом сторон по урегулированию украинского конфликта за последние недели.
По его словам, европейские лидеры, с которыми общается Анкары, кажутся "искренними" в своем желании достичь прекращения огня.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле Уиткоффа и Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.