Рейтинг@Mail.ru
Евросовет не смог решить судьбу российских активов в первый день саммита - РИА Новости, 18.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:19 18.12.2025 (обновлено: 23:06 18.12.2025)
https://ria.ru/20251218/aktivy-2063062548.html
Евросовет не смог решить судьбу российских активов в первый день саммита
Евросовет не смог решить судьбу российских активов в первый день саммита - РИА Новости, 18.12.2025
Евросовет не смог решить судьбу российских активов в первый день саммита
Лидеры стран ЕС по итогам первого дня саммита Евросовета не смогли прийти к соглашению об использовании активов Банка России, эта тема даже не фигурирует в... РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T22:19:00+03:00
2025-12-18T23:06:00+03:00
в мире
украина
россия
ближний восток
урсула фон дер ляйен
евросоюз
еврокомиссия
евросовет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2062913708_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_82924e441bd5a308467a85947fda21e2.jpg
https://ria.ru/20251217/aktiv-2062749110.html
https://ria.ru/20251218/tusk-2063019267.html
https://ria.ru/20251218/aktivy-2062930431.html
украина
россия
ближний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2062913708_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_d146a4a4ca7bf36d386b97fbe1617403.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, ближний восток, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия, евросовет, санкции в отношении россии, санкции, euroclear, экономика
В мире, Украина, Россия, Ближний Восток, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Еврокомиссия, Евросовет, Санкции в отношении России, Санкции, Euroclear, Экономика
Евросовет не смог решить судьбу российских активов в первый день саммита

Евросовет не смог прийти к соглашению по активам ЦБ в первый день саммита

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertСаммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Саммит ЕС в Брюсселе
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРЮССЕЛЬ, 18 дек — РИА Новости. Лидеры стран ЕС по итогам первого дня саммита Евросовета не смогли прийти к соглашению об использовании активов Банка России, эта тема даже не фигурирует в заявлении, опубликованном после первого дня переговоров.
Коммюнике начинается сразу со второй главы, посвященной Ближнему Востоку. Это позволяет предположить, что первую, касающуюся финансирования Украины, не обнародовали из-за отсутствия согласия. Судя по документу, она должна содержать три пункта.

Третья глава посвящена безопасности и обороне ЕС, четвертая — многолетнему финансовому плану, пятая — расширению ЕС, шестая — миграции, а седьмая включает менее значимые вопросы.

Флаги возле штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
ЕС может заняться российскими активами в других странах, заявила Мелони
17 декабря, 18:53
Ранее в четверг глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что лидеры не покинут встречу, пока не найдут решение по финансовой поддержке киевского режима на ближайшие два года. При этом премьер-министр Венгрии Виктор Орбан накануне отметил, что этот вопрос сняли с повестки встречи. По его словам, вместо этого будет обсуждаться совместный кредит членов сообщества в пользу Киева, а Будапешт выступает против и такого займа.
По информации на сайте Еврокомиссии, саммит, вероятно, продолжится в пятницу; указано, что возможны прямые трансляции прибытия лидеров стран ЕС.

Ситуация с активами

После начала спецоперации ЕС и страны G7 заблокировали около половины российских валютных резервов. Более 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear. Москва приняла ответные меры: активы иностранных инвесторов из недружественных государств и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
Премьер-министр Польши Дональд Туск на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Туск заявил о "прорыве" в обсуждении судьбы российских активов
Вчера, 18:19
При этом Евросоюз, обещавший помогать Киеву настолько долго, насколько потребуется, исчерпал все имевшиеся ресурсы, а выделять деньги из собственного бюджета страны сообщества не хотят. Сейчас Еврокомиссия добивается согласия Бельгии на использование российских активов, но власти королевства отказываются идти на этот шаг.

Речь идет о сумме от 185 до 210 миллиардов евро в виде так называемого репарационного кредита. Утверждается, что Украина вернет его после окончания конфликта, если Москва "выплатит ей материальный ущерб".

В конце прошлой недели ЦБ подал иск к Euroclear на сумму свыше 18 триллионов рублей. Отмечается, что депозитарий нанес Центробанку вред, ограничив возможность распоряжаться его деньгами и ценными бумагами.
Здание Банка России - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
ЦБ намерен взыскать убытки с европейских банков, заблокировавших активы
Вчера, 14:45
 
В миреУкраинаРоссияБлижний ВостокУрсула фон дер ЛяйенЕвросоюзЕврокомиссияЕвросоветСанкции в отношении РоссииСанкцииEuroclearЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала