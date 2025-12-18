Евросовет не смог решить судьбу российских активов в первый день саммита

БРЮССЕЛЬ, 18 дек — РИА Новости. Лидеры стран ЕС по итогам первого дня саммита Евросовета не смогли прийти к соглашению об использовании активов Банка России, эта тема даже не фигурирует в заявлении, опубликованном после первого дня переговоров.
Коммюнике начинается сразу со второй главы, посвященной Ближнему Востоку. Это позволяет предположить, что первую, касающуюся финансирования Украины, не обнародовали из-за отсутствия согласия. Судя по документу, она должна содержать три пункта.
Третья глава посвящена безопасности и обороне ЕС, четвертая — многолетнему финансовому плану, пятая — расширению ЕС, шестая — миграции, а седьмая включает менее значимые вопросы.
Ранее в четверг глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что лидеры не покинут встречу, пока не найдут решение по финансовой поддержке киевского режима на ближайшие два года. При этом премьер-министр Венгрии Виктор Орбан накануне отметил, что этот вопрос сняли с повестки встречи. По его словам, вместо этого будет обсуждаться совместный кредит членов сообщества в пользу Киева, а Будапешт выступает против и такого займа.
По информации на сайте Еврокомиссии, саммит, вероятно, продолжится в пятницу; указано, что возможны прямые трансляции прибытия лидеров стран ЕС.
Ситуация с активами
После начала спецоперации ЕС и страны G7 заблокировали около половины российских валютных резервов. Более 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear. Москва приняла ответные меры: активы иностранных инвесторов из недружественных государств и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
При этом Евросоюз, обещавший помогать Киеву настолько долго, насколько потребуется, исчерпал все имевшиеся ресурсы, а выделять деньги из собственного бюджета страны сообщества не хотят. Сейчас Еврокомиссия добивается согласия Бельгии на использование российских активов, но власти королевства отказываются идти на этот шаг.
Речь идет о сумме от 185 до 210 миллиардов евро в виде так называемого репарационного кредита. Утверждается, что Украина вернет его после окончания конфликта, если Москва "выплатит ей материальный ущерб".
В конце прошлой недели ЦБ подал иск к Euroclear на сумму свыше 18 триллионов рублей. Отмечается, что депозитарий нанес Центробанку вред, ограничив возможность распоряжаться его деньгами и ценными бумагами.