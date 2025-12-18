Рейтинг@Mail.ru
ЕЦБ проверяет на законность решения ЕС по активам России - РИА Новости, 18.12.2025
21:15 18.12.2025
ЕЦБ проверяет на законность решения ЕС по активам России
ЕЦБ проверяет на законность решения ЕС по активам России - РИА Новости, 18.12.2025
ЕЦБ проверяет на законность решения ЕС по активам России
Европейский центральный банк (ЕЦБ) проверяет, чтобы решения Евросовета по активам РФ соответствовали международному праву и не наносили ущерба финансовой... РИА Новости, 18.12.2025
экономика, россия, киев, украина, кристин лагард, виктор орбан, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия, европейский центральный банк, санкции в отношении россии
Экономика, Россия, Киев, Украина, Кристин Лагард, Виктор Орбан, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Еврокомиссия, Европейский центральный банк, Санкции в отношении России
ЕЦБ проверяет на законность решения ЕС по активам России

ЕЦБ проверяет, чтобы решения ЕС по активам РФ не нарушали международное право

© flickr.com/MPD01605ЕЦБ
ЕЦБ - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© flickr.com/MPD01605
ЕЦБ. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 18 дек – РИА Новости. Европейский центральный банк (ЕЦБ) проверяет, чтобы решения Евросовета по активам РФ соответствовали международному праву и не наносили ущерба финансовой стабильности, заявила глава ЕЦБ Кристин Лагард на пресс-конференции.
ЕЦБ 2 декабря отказал Еврокомиссии в предоставлении ликвидных средств для подстраховки при обсуждаемой передаче кредита Киеву за счет замороженных активов РФ, сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники.
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас общается с представлителями СМИ перед саммитом ЕС в Брюсселе, Бельгия - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Каллас рассказала, как на Бельгию повлияет предложение ЕК по активам России
Вчера, 12:39
"Центральному банку не надлежит высказывать политические позиции или решать, что является уместным, а что - нет. Наша задача, которую мы стараемся выполнять максимально добросовестно, в том числе вне рабочего времени, заключается в том, чтобы реагировать на поступающие к нам запросы и проверять, что любые решения, принимаемые лидерами, соответствуют договорам, международному праву и не наносят ущерба финансовой стабильности. На этом предел наших полномочий; всё, что выходит за эти рамки, не относится к нашему мандату", - ответила она на просьбу оценить предложение ЕК.
В среду венгерский премьер Виктор Орбан сообщил, что Еврокомиссия сняла вопрос о конфискации активов России с повестки дня саммита Евросовета 18-19 декабря. По его информации, вместо этого есть предложение о совместном кредите стран Евросоюза в пользу Украины, Венгрия выступает строго против такого кредита. Позднее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что вариант с конфискацией активов всё же будет обсуждаться.
Бельгия, Италия, Мальта, Словакия, Венгрия, Болгария, Чехия, Euroclear и Европейский центральный банк (ЕЦБ) выступили против предложения Еврокомиссии выделить Украине кредит под российские суверенные активы, а Франция также выступила против использования российских активов, хранящихся в коммерческих банках. Но предложение все равно отправилось на техническое согласование постпредам стран ЕС, оно будет вынесено на голосование на европейском саммите 18-19 декабря. В свою очередь, глава Euroclear Валери Урбен в интервью бельгийским СМИ заявила, что активы ЦБ РФ - это деньги российского народа, и пригрозила пойти в суд, если ЕК сможет продавить свое решение.
Здание Банка России - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
ЦБ намерен взыскать убытки с европейских банков, заблокировавших активы
Вчера, 14:45
Еврокомиссия одержимо пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноябрь 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время саммита ЕС в Брюсселе. 18 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Выходка фон дер Ляйен из-за Украины вызвала переполох на Западе
Вчера, 13:04
 
Заголовок открываемого материала