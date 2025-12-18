ЕЦБ проверяет на законность решения ЕС по активам России

БРЮССЕЛЬ, 18 дек – РИА Новости. Европейский центральный банк (ЕЦБ) проверяет, чтобы решения Евросовета по активам РФ соответствовали международному праву и не наносили ущерба финансовой стабильности, заявила глава ЕЦБ Кристин Лагард на пресс-конференции.
ЕЦБ 2 декабря отказал Еврокомиссии в предоставлении ликвидных средств для подстраховки при обсуждаемой передаче кредита Киеву за счет замороженных активов РФ, сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники.
"Центральному банку не надлежит высказывать политические позиции или решать, что является уместным, а что - нет. Наша задача, которую мы стараемся выполнять максимально добросовестно, в том числе вне рабочего времени, заключается в том, чтобы реагировать на поступающие к нам запросы и проверять, что любые решения, принимаемые лидерами, соответствуют договорам, международному праву и не наносят ущерба финансовой стабильности. На этом предел наших полномочий; всё, что выходит за эти рамки, не относится к нашему мандату", - ответила она на просьбу оценить предложение ЕК.
В среду венгерский премьер Виктор Орбан сообщил, что Еврокомиссия сняла вопрос о конфискации активов России с повестки дня саммита Евросовета 18-19 декабря. По его информации, вместо этого есть предложение о совместном кредите стран Евросоюза в пользу Украины, Венгрия выступает строго против такого кредита. Позднее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что вариант с конфискацией активов всё же будет обсуждаться.
Бельгия, Италия, Мальта, Словакия, Венгрия, Болгария, Чехия, Euroclear и Европейский центральный банк (ЕЦБ) выступили против предложения Еврокомиссии выделить Украине кредит под российские суверенные активы, а Франция также выступила против использования российских активов, хранящихся в коммерческих банках. Но предложение все равно отправилось на техническое согласование постпредам стран ЕС, оно будет вынесено на голосование на европейском саммите 18-19 декабря. В свою очередь, глава Euroclear Валери Урбен в интервью бельгийским СМИ заявила, что активы ЦБ РФ - это деньги российского народа, и пригрозила пойти в суд, если ЕК сможет продавить свое решение.
Еврокомиссия одержимо пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноябрь 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.