ЕЦБ проверяет на законность решения ЕС по активам России

"Центральному банку не надлежит высказывать политические позиции или решать, что является уместным, а что - нет. Наша задача, которую мы стараемся выполнять максимально добросовестно, в том числе вне рабочего времени, заключается в том, чтобы реагировать на поступающие к нам запросы и проверять, что любые решения, принимаемые лидерами, соответствуют договорам, международному праву и не наносят ущерба финансовой стабильности. На этом предел наших полномочий; всё, что выходит за эти рамки, не относится к нашему мандату", - ответила она на просьбу оценить предложение ЕК.