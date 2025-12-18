Рейтинг@Mail.ru
14:46 18.12.2025
Украине выдвинут условия в случае передачи российских активов, пишут СМИ
Украине выдвинут условия в случае передачи российских активов, пишут СМИ
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertФлаг Украины перед началом саммита ЕС в Брюсселе
Флаг Украины перед началом саммита ЕС в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Украина на фоне коррупционного скандала будет вынуждена выполнять ряд условий в случае согласования решения о выделении Киеву российских замороженных активов, сообщает украинская версия журнала Forbes со ссылкой на источник.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее отмечала, что Москва уже готовит пакет ответных мер на случай изъятия в ЕС замороженных российских активов. Как она уточнила позже, характер российского ответа будет сюрпризом. Также она заявляла, что ответ на случай хищения российских активов будет жестким.
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас общается с представлителями СМИ перед саммитом ЕС в Брюсселе, Бельгия - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Каллас рассказала, как на Бельгию повлияет предложение ЕК по активам России
12:39
"После всех этих коррупционных скандалов возросла потребность в жестких условиях. Так что в любом случае будут определенные условия (получения замороженных активов РФ в случае принятия соответствующего решения – ред.). Вопрос в том, насколько условия будут жестче по борьбе с коррупцией, учитывая последние события в Украине", - приводит Forbes слова источника.
По его словам, определенные условия, в случае согласования решения о передаче Киеву замороженных активов, Украине выполнять придется. При этом он не уточнил, о чем именно идет речь.
Еврокомиссия пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
Канцлер Австрии Кристиан Штокер - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Канцлер Австрии назвал коррупцию на Украине "более чем неприятным событием"
Вчера, 23:11
Бельгия, Венгрия, Euroclear и Европейский центральный банк (ЕЦБ) выступили категорически против предложения Еврокомиссии выделить Украине кредит под российские суверенные активы размером от 135 до 210 миллиардов евро, а Франция также выступила против использования российских активов, хранящихся в коммерческих банках. Но предложение все равно отправилось на техническое согласование постпредам стран ЕС и оно будет вынесено на голосование на европейском саммите в середине декабря. В свою очередь глава Euroclear Валери Урбен в интервью бельгийским СМИ заявила, что активы ЦБ РФ - это деньги российского народа, и пригрозила пойти в суд, если ЕК сможет продавить свое решение.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноября 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.
Флаги Евросоюза возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе, Бельгия - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
В Венгрии рассказали, почему ЕС снял вопрос об активах России
Вчера, 23:47
 
Заголовок открываемого материала