Лидеры ЕС недовольны задержкой саммита по активам России, пишет Politico

© Getty Images / picture alliance/Michael Kappeler Дональд Туск и Эммануэль Макрон перед началом саммита ЕС в Брюсселе. 18 декабря 2025

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Лидеры ЕС недовольны задержкой саммита в Брюсселе, на котором, в частности, будет рассматриваться вопрос о возможности использования замороженных российских активов для поддержки Украины, сообщает газета Politico.

Ранее издание Euractiv сообщало, что саммит столкнулся со значительными задержками в графике проведения основных мероприятий.

Отмечается, что из-за этой встречи главам государств и правительств ЕС пришлось примерно час ждать начала мероприятия.

"Это неуважительно. С учетом повестки сегодняшнего дня это просто абсурдно", - приводит издание слова неназванного европейского чиновника.

В среду венгерский премьер-министр Виктор Орбан сообщил, что Еврокомиссия сняла вопрос о конфискации активов России с повестки дня саммита Евросовета 18-19 декабря. По его информации, вместо этого есть предложение о совместном кредите стран Евросоюза в пользу Украины , но Венгрия выступает строго против. Позднее фон дер Ляйен заявила, что вариант с конфискацией активов все же будет обсуждаться.

Еврокомиссия пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева . Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.

Конфискация российских активов, если произойдет, без ответа не останется, такие шаги будут иметь очень серьезные последствия, заявляли ранее в Кремле.

Бельгия, Италия, Мальта, Словакия , Венгрия, Болгария Euroclear и Европейский центральный банк ( ЕЦБ ) выступили против предложения Еврокомиссии выделить Украине кредит под российские суверенные активы, а Франция также выступила против использования российских активов, хранящихся в коммерческих банках. Но предложение все равно отправилось на техническое согласование постпредам стран ЕС, оно будет вынесено на голосование на европейском саммите 18-19 декабря. В свою очередь, глава Euroclear Валери Урбен в интервью бельгийским СМИ заявила, что активы ЦБ РФ - это деньги российского народа, и пригрозила пойти в суд, если ЕК сможет продавить свое решение.