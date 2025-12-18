Рейтинг@Mail.ru
Лидеры ЕС недовольны задержкой саммита по активам России, пишет Politico - РИА Новости, 18.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:53 18.12.2025 (обновлено: 14:22 18.12.2025)
https://ria.ru/20251218/aktivy-2062911423.html
Лидеры ЕС недовольны задержкой саммита по активам России, пишет Politico
Лидеры ЕС недовольны задержкой саммита по активам России, пишет Politico - РИА Новости, 18.12.2025
Лидеры ЕС недовольны задержкой саммита по активам России, пишет Politico
Лидеры ЕС недовольны задержкой саммита в Брюсселе, на котором, в частности, будет рассматриваться вопрос о возможности использования замороженных российских... РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T13:53:00+03:00
2025-12-18T14:22:00+03:00
в мире
россия
украина
брюссель
урсула фон дер ляйен
антониу кошта
виктор орбан
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2062922799_0:143:3072:1871_1920x0_80_0_0_f346acf6a8344371e42c14fdee3cd01a.jpg
https://ria.ru/20251218/evropa-2062818016.html
https://ria.ru/20251217/es-2062783409.html
https://ria.ru/20251215/aktivy-2062123993.html
россия
украина
брюссель
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2062922799_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_b3b3dd2ced182ab7bfc1a983228bd806.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, брюссель, урсула фон дер ляйен, антониу кошта, виктор орбан, евросоюз, еврокомиссия, euroclear, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Украина, Брюссель, Урсула фон дер Ляйен, Антониу Кошта, Виктор Орбан, Евросоюз, Еврокомиссия, Euroclear, Санкции в отношении России
Лидеры ЕС недовольны задержкой саммита по активам России, пишет Politico

Politico: лидеры ЕС недовольны задержкой саммита по замороженным активам

© Getty Images / picture alliance/Michael KappelerДональд Туск и Эммануэль Макрон перед началом саммита ЕС в Брюсселе. 18 декабря 2025
Дональд Туск и Эммануэль Макрон перед началом саммита ЕС в Брюсселе. 18 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© Getty Images / picture alliance/Michael Kappeler
Дональд Туск и Эммануэль Макрон перед началом саммита ЕС в Брюсселе. 18 декабря 2025
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Лидеры ЕС недовольны задержкой саммита в Брюсселе, на котором, в частности, будет рассматриваться вопрос о возможности использования замороженных российских активов для поддержки Украины, сообщает газета Politico.
Ранее издание Euractiv сообщало, что саммит столкнулся со значительными задержками в графике проведения основных мероприятий.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Урсула проиграла битву за деньги России "великолепной семерке"
08:00
"Недовольство среди лидеров ЕС нарастало... после того, как председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Антониу Кошта потратили время на встречу с ассоциацией фермеров Copa-Cogeca", - говорится в публикации.
Отмечается, что из-за этой встречи главам государств и правительств ЕС пришлось примерно час ждать начала мероприятия.
"Это неуважительно. С учетом повестки сегодняшнего дня это просто абсурдно", - приводит издание слова неназванного европейского чиновника.
В среду венгерский премьер-министр Виктор Орбан сообщил, что Еврокомиссия сняла вопрос о конфискации активов России с повестки дня саммита Евросовета 18-19 декабря. По его информации, вместо этого есть предложение о совместном кредите стран Евросоюза в пользу Украины, но Венгрия выступает строго против. Позднее фон дер Ляйен заявила, что вариант с конфискацией активов все же будет обсуждаться.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Пресс-конференцию фон дер Ляйен отменили на фоне заявлений Орбана
Вчера, 23:31
Еврокомиссия пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
Конфискация российских активов, если произойдет, без ответа не останется, такие шаги будут иметь очень серьезные последствия, заявляли ранее в Кремле.
Бельгия, Италия, Мальта, Словакия, Венгрия, Болгария, Euroclear и Европейский центральный банк (ЕЦБ) выступили против предложения Еврокомиссии выделить Украине кредит под российские суверенные активы, а Франция также выступила против использования российских активов, хранящихся в коммерческих банках. Но предложение все равно отправилось на техническое согласование постпредам стран ЕС, оно будет вынесено на голосование на европейском саммите 18-19 декабря. В свою очередь, глава Euroclear Валери Урбен в интервью бельгийским СМИ заявила, что активы ЦБ РФ - это деньги российского народа, и пригрозила пойти в суд, если ЕК сможет продавить свое решение.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноябрь 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Сийярто рассказал, как ЕС хочет распорядиться российскими активами
15 декабря, 13:34
 
В миреРоссияУкраинаБрюссельУрсула фон дер ЛяйенАнтониу КоштаВиктор ОрбанЕвросоюзЕврокомиссияEuroclearСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала