Федеральный центр всегда помогает Крыму, заявил Аксенов - РИА Новости, 18.12.2025
12:45 18.12.2025
Федеральный центр всегда помогает Крыму, заявил Аксенов
Федеральный центр всегда оказывает помощь Крыму по любым направлениям, решения принимаются быстро и легко, заявил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости, 18.12.2025
республика крым
сергей аксенов (политик)
совет федерации рф
госдума рф
республика крым
республика крым, сергей аксенов (политик), совет федерации рф, госдума рф
Республика Крым, Сергей Аксенов (политик), Совет Федерации РФ, Госдума РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости. Федеральный центр всегда оказывает помощь Крыму по любым направлениям, решения принимаются быстро и легко, заявил глава республики Сергей Аксенов.
"Федеральный центр всегда оказывает помощь. С правительством Российской Федерации, законодательными органами власти - Советом Федерации и Госдумой - работаем эффективно. Поддержка по любым направлениям, что касается Крыма, всегда принимается очень быстро и легко. Руководство органов власти всегда на это нацелено", - сказал Аксенов в эфире телеканала "Россия 24".
Он отметил, что ни один социальный проект ни по одному направлению в республике не свернут, и все льготы и государственные гарантии, решения о которых приняты на федеральном и региональном уровнях, в полном объеме обеспечены.
Республика КрымСергей Аксенов (политик)Совет Федерации РФГосдума РФ
 
 
