https://ria.ru/20251218/aksenov-2062891889.html
Федеральный центр всегда помогает Крыму, заявил Аксенов
Федеральный центр всегда помогает Крыму, заявил Аксенов - РИА Новости, 18.12.2025
Федеральный центр всегда помогает Крыму, заявил Аксенов
Федеральный центр всегда оказывает помощь Крыму по любым направлениям, решения принимаются быстро и легко, заявил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T12:45:00+03:00
2025-12-18T12:45:00+03:00
2025-12-18T12:45:00+03:00
республика крым
сергей аксенов (политик)
совет федерации рф
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1833885976_0:0:3064:1724_1920x0_80_0_0_906b9503c7ff9b982a6da2c1e0f2f191.jpg
https://ria.ru/20251217/krym-2062703934.html
республика крым
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1833885976_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_1f1c76241ce48b53e71f97d181bbeab5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика крым, сергей аксенов (политик), совет федерации рф, госдума рф
Республика Крым, Сергей Аксенов (политик), Совет Федерации РФ, Госдума РФ
Федеральный центр всегда помогает Крыму, заявил Аксенов
Аксенов: федеральный центр всегда помогает Крыму по любым направлениям