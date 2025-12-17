Рейтинг@Mail.ru
Аналитик объяснил, когда начнет дорожать вторичное жилье - РИА Новости, 17.12.2025
03:18 17.12.2025
https://ria.ru/20251217/zhile-2062511609.html
Аналитик объяснил, когда начнет дорожать вторичное жилье
Аналитик объяснил, когда начнет дорожать вторичное жилье - РИА Новости, 17.12.2025
Аналитик объяснил, когда начнет дорожать вторичное жилье
Банк России посчитал, что разрыв цен между новостройками и вторичным жильем в некоторых регионах превысил 80%. Почему так случилось и когда вторичка подорожает, РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T03:18:00+03:00
2025-12-17T03:18:00+03:00
Аналитик объяснил, когда начнет дорожать вторичное жилье

МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Банк России посчитал, что разрыв цен между новостройками и вторичным жильем в некоторых регионах превысил 80%. Почему так случилось и когда вторичка подорожает, рассказал агентству "Прайм" экономист Алексей Кричевский.
Резкое подорожание новых объектов он объяснил обновлением условий по семейной ипотеке, благодаря чему девелоперы могут поднять цены. Еще одна причина – отказ от сделок на вторичке из-за "эффекта Долиной". И, конечно, качество жилья в старом фонде часто несопоставимо с новостройками, что влияет на цену.
"В любом случае вторичка постепенно начнет оживать после всех необходимых действий Верховного суда по предотвращению кейсов "Долингейта" и плавного снижения ставки ЦБ”, — полагает Алексей Кричевский.
Он советует выбирать подходящее время для совершения сделки, если есть необходимость в покупке вторичного жилья. Со временем разрыв в стоимости должен сократиться.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
