Аналитик объяснил, когда начнет дорожать вторичное жилье

Резкое подорожание новых объектов он объяснил обновлением условий по семейной ипотеке, благодаря чему девелоперы могут поднять цены. Еще одна причина – отказ от сделок на вторичке из-за "эффекта Долиной". И, конечно, качество жилья в старом фонде часто несопоставимо с новостройками, что влияет на цену.