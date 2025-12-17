Рейтинг@Mail.ru
Зеленского на переговорах загнали в угол, считает эксперт - РИА Новости, 17.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:49 17.12.2025 (обновлено: 15:54 17.12.2025)
https://ria.ru/20251217/zelenskij-2062683373.html
Зеленского на переговорах загнали в угол, считает эксперт
Зеленского на переговорах загнали в угол, считает эксперт - РИА Новости, 17.12.2025
Зеленского на переговорах загнали в угол, считает эксперт
Владимир Зеленский в вопросе переговоров с Россией загнан в угол, тогда как у Москвы есть время и гораздо больше предложений для президента США Дональда Трампа, РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T15:49:00+03:00
2025-12-17T15:54:00+03:00
в мире
россия
сша
украина
владимир путин
стив уиткофф
владимир зеленский
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/10/2062300003_0:252:2809:1832_1920x0_80_0_0_0a8fccfc17debcddf5a1be206b5114e8.jpg
https://ria.ru/20251216/zelenskiy-2062436569.html
https://ria.ru/20251217/zelenskiy-2062579920.html
россия
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/10/2062300003_156:0:2653:1873_1920x0_80_0_0_66efa1fb9e5c3b2cdd62a96c9bf4aabb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, украина, владимир путин, стив уиткофф, владимир зеленский, мирный план сша по украине
В мире, Россия, США, Украина, Владимир Путин, Стив Уиткофф, Владимир Зеленский, Мирный план США по Украине
Зеленского на переговорах загнали в угол, считает эксперт

Полковник Узен: Зеленский в вопросе переговоров загнан в угол, а у РФ есть время

© AP Photo / Maryam MajdВладимир Зеленский во время пресс-конференции в Берлине
Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Берлине - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© AP Photo / Maryam Majd
Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Берлине. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРЮССЕЛЬ, 17 дек – РИА Новости. Владимир Зеленский в вопросе переговоров с Россией загнан в угол, тогда как у Москвы есть время и гораздо больше предложений для президента США Дональда Трампа, чем у Киева, заявил изданию 7sur7 бельгийский полковник в отставке Роже Узен.
"Если боевые действия и прекратятся, то лишь на короткое время. У (президента РФ Владимира) Путина есть время, и ничто не указывает на его готовность пойти на уступки по своим первоначальным требованиям. Зеленский загнан в угол. Вопрос территорий остается для него главным камнем преткновения. Таким образом, существует реальная вероятность того, что в ближайшие месяцы боевые действия не прекратятся. Никогда нельзя знать, что еще Трамп может вытащить из рукава - он непредсказуем. Но рождественское чудо? Я бы не поставил на это ни цента", - сказал Узен.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Зеленский сделал громкое заявление о России
16 декабря, 17:05
По его словам, Россия в отличие от Украины может предложить США партнерство в сфере нефти, газа, полезных ископаемых и даже доступ к российским редкоземельным металлам.
Переговоры по украинскому урегулированию при участии спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, зятя американского лидера Джареда Кушнера и Владимира Зеленского начались 14 декабря в Берлине. Встреча продлилась пять часов. Позднее Уиткофф заявил о достигнутом прогрессе касательно урегулирования на переговорах с украинской делегацией в Берлине, где обсуждался план из 20 пунктов. В понедельник в Берлине продолжился второй раунд переговоров по мирному урегулированию на Украине.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле Уиткоффа и Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно. Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Берлине - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
"Кошмарный сценарий". Выходка Зеленского вызвала переполох в США
Вчера, 11:58
 
В миреРоссияСШАУкраинаВладимир ПутинСтив УиткоффВладимир ЗеленскийМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала