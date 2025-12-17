Зеленского на переговорах загнали в угол, считает эксперт

БРЮССЕЛЬ, 17 дек – РИА Новости. Владимир Зеленский в вопросе переговоров с Россией загнан в угол, тогда как у Москвы есть время и гораздо больше предложений для президента США Дональда Трампа, чем у Киева, заявил изданию 7sur7 бельгийский полковник в отставке Роже Узен.
"Если боевые действия и прекратятся, то лишь на короткое время. У (президента РФ Владимира) Путина есть время, и ничто не указывает на его готовность пойти на уступки по своим первоначальным требованиям. Зеленский загнан в угол. Вопрос территорий остается для него главным камнем преткновения. Таким образом, существует реальная вероятность того, что в ближайшие месяцы боевые действия не прекратятся. Никогда нельзя знать, что еще Трамп может вытащить из рукава - он непредсказуем. Но рождественское чудо? Я бы не поставил на это ни цента", - сказал Узен.
Переговоры по украинскому урегулированию при участии спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, зятя американского лидера Джареда Кушнера и Владимира Зеленского начались 14 декабря в Берлине. Встреча продлилась пять часов. Позднее Уиткофф заявил о достигнутом прогрессе касательно урегулирования на переговорах с украинской делегацией в Берлине, где обсуждался план из 20 пунктов. В понедельник в Берлине продолжился второй раунд переговоров по мирному урегулированию на Украине.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле Уиткоффа и Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно. Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.