Роман Заварин поучаствовал в заседании Совета законодателей России
Вологодская область
 
10:03 17.12.2025
Роман Заварин поучаствовал в заседании Совета законодателей России
Роман Заварин поучаствовал в заседании Совета законодателей России - РИА Новости, 17.12.2025
Роман Заварин поучаствовал в заседании Совета законодателей России
Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Роман Заварин принял участие в обсуждении жилищной политики, которое прошло в рамках заседания Совета РИА Новости, 17.12.2025
Роман Заварин поучаствовал в заседании Совета законодателей России

Роман Заварин обсудил жилищную политику на заседании Совета законодателей РФ

© Фото : пресс-служба Законодательного собрания Вологодской областиРоман Заварин
© Фото : пресс-служба Законодательного собрания Вологодской области
Роман Заварин. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Роман Заварин принял участие в обсуждении жилищной политики, которое прошло в рамках заседания Совета законодателей РФ, сообщает пресс-служба регионального парламента.
Доступность жилья и развитие жилищной инфраструктуры стали темами обсуждения на заседании Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании. Спикеры верхней и нижней палат парламента при непосредственном участии руководителей региональных законодательных органов обсудили конкретные меры, способствующие совершенствованию жилищной политики.
В Вологодской области показатель ввода жилья уже второй год подряд превышает планы. В 2024 году план ввода жилья составлял 440 тысяч квадратных метров, фактически введено 682 тысячи квадратных метров. План 2025 года — 535 тысяч квадратных метров — уже перевыполнен: введено 661,3 тысячи "квадратов". Свыше 500 детей-сирот в текущем году будут обеспечены квартирами или жилищными сертификатами. Досрочно выполнена программа переселения граждан из аварийного жилья, рассчитанная до сентября 2025 года.
"По ряду показателей, связанных с обеспечением жильем, Вологодская область занимает высокие места в федеральных рейтингах. Это стало возможным благодаря высокому вниманию к данной теме губернатора Георгия Юрьевича Филимонова. Как сегодня не раз отмечали спикеры, наличие комфортного жилья является одним из важнейших факторов, влияющих на демографическую обстановку. Для Вологодчины это направление является одним из приоритетных, именно поэтому будем и дальше уделять особое внимание вопросу, в том числе обеспечению жильем специалистов, работающих в сельской местности", — заявил Заварин.
Город Вологда - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Заварин: депутаты Заксобрания одобрили поправки в Устав Вологодской области
10 декабря, 17:50
 
Вологодская область
 
 
