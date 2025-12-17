Роман Заварин поучаствовал в заседании Совета законодателей России

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Роман Заварин принял участие в обсуждении жилищной политики, которое прошло в рамках заседания Совета законодателей РФ, сообщает пресс-служба регионального парламента.

Доступность жилья и развитие жилищной инфраструктуры стали темами обсуждения на заседании Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании. Спикеры верхней и нижней палат парламента при непосредственном участии руководителей региональных законодательных органов обсудили конкретные меры, способствующие совершенствованию жилищной политики.

В Вологодской области показатель ввода жилья уже второй год подряд превышает планы. В 2024 году план ввода жилья составлял 440 тысяч квадратных метров, фактически введено 682 тысячи квадратных метров. План 2025 года — 535 тысяч квадратных метров — уже перевыполнен: введено 661,3 тысячи "квадратов". Свыше 500 детей-сирот в текущем году будут обеспечены квартирами или жилищными сертификатами. Досрочно выполнена программа переселения граждан из аварийного жилья, рассчитанная до сентября 2025 года.