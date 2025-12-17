https://ria.ru/20251217/zaes-2062578038.html
Руководство ЗАЭС оперативно предоставляет МАГАТЭ все данные об атаках ВСУ
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Руководство Запорожской атомной электростанции максимально быстро предоставляет инспекторам МАГАТЭ информацию об атаках со стороны ВСУ и обеспечивает доступ к местам повреждений, сообщил РИА Новости директор ЗАЭС Юрий Черничук, комментируя заявление главы международного агентства.
Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ
) Рафаэль Гросси
ранее заявил в интервью РИА Новости, что агентство могло бы назвать ответственных за удары по Запорожской АЭС
, если бы инспекторы "имели возможность проводить полностью независимые оценки, включая отбор и независимый анализ проб окружающей среды, изучение обломков и других материалов, которые позволили бы сделать вывод".
"Информацию об обстрелах Запорожской атомной станции, включая площадку атомной станции, объекты инфраструктуры станции, которые находятся за периметром станции, об этом информация экспертам доводится максимально быстро, насколько это возможно", - сказал Черничук.
Он также отметил, что инспекторам демонстрируют места обстрелов, в том числе объекты энергораспределения и трансформаторные подстанции.
"Все, что можно показать экспертам, можно только в контексте обеспечения безопасности, мы демонстрируем все, что происходит", - добавил Черничук.