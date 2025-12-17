Рейтинг@Mail.ru
Руководство ЗАЭС оперативно предоставляет МАГАТЭ все данные об атаках ВСУ - РИА Новости, 17.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:50 17.12.2025 (обновлено: 11:53 17.12.2025)
https://ria.ru/20251217/zaes-2062578038.html
Руководство ЗАЭС оперативно предоставляет МАГАТЭ все данные об атаках ВСУ
Руководство ЗАЭС оперативно предоставляет МАГАТЭ все данные об атаках ВСУ - РИА Новости, 17.12.2025
Руководство ЗАЭС оперативно предоставляет МАГАТЭ все данные об атаках ВСУ
Руководство Запорожской атомной электростанции максимально быстро предоставляет инспекторам МАГАТЭ информацию об атаках со стороны ВСУ и обеспечивает доступ к... РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T11:50:00+03:00
2025-12-17T11:53:00+03:00
магатэ
вооруженные силы украины
в мире
рафаэль гросси
запорожская аэс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/06/2053156968_0:226:3239:2048_1920x0_80_0_0_5d3f121c6db9faea4fea84bf7f56f202.jpg
https://ria.ru/20251213/zaes-2061820815.html
https://ria.ru/20251215/lavrov-2062248519.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/06/2053156968_508:0:3239:2048_1920x0_80_0_0_fad4c4db3b9610646005ce4e3601618f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
магатэ, вооруженные силы украины, в мире, рафаэль гросси, запорожская аэс
МАГАТЭ, Вооруженные силы Украины, В мире, Рафаэль Гросси, Запорожская АЭС
Руководство ЗАЭС оперативно предоставляет МАГАТЭ все данные об атаках ВСУ

Руководство ЗАЭС оперативно предоставляет МАГАТЭ всю информацию об атаках ВСУ

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Запорожская АЭС. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Руководство Запорожской атомной электростанции максимально быстро предоставляет инспекторам МАГАТЭ информацию об атаках со стороны ВСУ и обеспечивает доступ к местам повреждений, сообщил РИА Новости директор ЗАЭС Юрий Черничук, комментируя заявление главы международного агентства.
Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси ранее заявил в интервью РИА Новости, что агентство могло бы назвать ответственных за удары по Запорожской АЭС, если бы инспекторы "имели возможность проводить полностью независимые оценки, включая отбор и независимый анализ проб окружающей среды, изучение обломков и других материалов, которые позволили бы сделать вывод".
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
Гросси объяснил выбор маршрута экспертов МАГАТЭ к ЗАЭС через Россию
13 декабря, 11:39
"Информацию об обстрелах Запорожской атомной станции, включая площадку атомной станции, объекты инфраструктуры станции, которые находятся за периметром станции, об этом информация экспертам доводится максимально быстро, насколько это возможно", - сказал Черничук.
Он также отметил, что инспекторам демонстрируют места обстрелов, в том числе объекты энергораспределения и трансформаторные подстанции.
"Все, что можно показать экспертам, можно только в контексте обеспечения безопасности, мы демонстрируем все, что происходит", - добавил Черничук.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Лавров прокомментировал удары ВСУ по ЗАЭС
15 декабря, 23:09
 
МАГАТЭВооруженные силы УкраиныВ миреРафаэль ГроссиЗапорожская АЭС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала