Уволенный Ермак не проходит службу в ВСУ, пишут СМИ - РИА Новости, 17.12.2025
23:53 17.12.2025
Уволенный Ермак не проходит службу в ВСУ, пишут СМИ
в мире
украина
киев
андрей ермак
тимур миндич
владимир зеленский
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
вооруженные силы украины
украина
киев
в мире, украина, киев, андрей ермак, тимур миндич, владимир зеленский, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), вооруженные силы украины, верховная рада украины, дело миндича
В мире, Украина, Киев, Андрей Ермак, Тимур Миндич, Владимир Зеленский, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины, Дело Миндича
Уволенный Ермак не проходит службу в ВСУ, пишут СМИ

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaАндрей Ермак
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Андрей Ермак . Архивное фото
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Уволенный с поста главы офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак не проходит службу в сухопутных войсках ВСУ, сообщает украинское издание "Следствие.Инфо" со ссылкой на генштаб ВСУ.
Американская газета New York Post 29 ноября утверждала, что получила сообщение от уволенного с поста главы офиса Зеленского Андрея Ермака, в котором он заявил, что якобы уходит на фронт. Позже депутат Верховной рады Александр Дубинский сообщил, что Ермак находится сейчас не на фронте, куда обещал уехать после отставки, а сидит в Киеве, в здании службы внешней разведки Украины, откуда пытается управлять своими ставленниками во власти. Депутат Рады Ярослав Железняк 15 декабря сообщал, что Ермак не числится в СВР.
"Следствие.Инфо" обратилось в генштаб ВСУ с вопросом, присоединился ли бывший чиновник к силам обороны и к какому роду войск. В сухопутных войсках дали ответ о том, что Андрей Ермак в их составе службу не проходит. Сам Андрей Ермак относительно его дальнейших планов после работы в офисе президента не ответил", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания.
Журналисты издания также спросили у брата Ермака Дениса, знает ли тот, где его брат. Вопрос Ермак младший проигнорировал, но сказал, что насчет службы он к нему не обращался. "Относительно его службы у меня информации нет. Он ко мне не обращался. Я тоже переживаю за эту ситуацию, потому что сразу все набросились на человека, который работал на Украину 24/7", - приводит издание слова Дениса Ермака, который, как утверждается, служит снайпером в иностранном легионе главного управления разведки минобороны Украины.
Зеленский 28 ноября сообщил, что глава его офиса Андрей Ермак написал заявление об отставке, в тот же день он подписал указ об увольнении Ермака. Отставке Ермака предшествовали обыски в его квартире на форе коррупционного скандала в украинской энергетике, главным фигурантом которого оказался бизнесмен и соратник Зеленского Тимур Миндич.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее ведомство опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Зеленский 13 ноября ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле о коррупции в сфере энергетики Германа Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук - с должности министра энергетики.
Игорь Коломойский* - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
В Раде рассказали, что Коломойский* знает организаторов схемы Миндича
Вчера, 19:06
 
В миреУкраинаКиевАндрей ЕрмакТимур МиндичВладимир ЗеленскийНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Вооруженные силы УкраиныВерховная Рада УкраиныДело Миндича
 
 
