Уволенный Ермак не проходит службу в ВСУ, пишут СМИ

Журналисты издания также спросили у брата Ермака Дениса, знает ли тот, где его брат. Вопрос Ермак младший проигнорировал, но сказал, что насчет службы он к нему не обращался. "Относительно его службы у меня информации нет. Он ко мне не обращался. Я тоже переживаю за эту ситуацию, потому что сразу все набросились на человека, который работал на Украину 24/7", - приводит издание слова Дениса Ермака, который, как утверждается, служит снайпером в иностранном легионе главного управления разведки минобороны Украины.