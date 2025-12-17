Рейтинг@Mail.ru
Марочко рассказал о попытке ВСУ уничтожить группу своих солдат - РИА Новости, 17.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
08:13 17.12.2025
Марочко рассказал о попытке ВСУ уничтожить группу своих солдат
Марочко рассказал о попытке ВСУ уничтожить группу своих солдат
Украинский солдат
Украинский солдат
© AP Photo / Libkos
Украинский солдат. Архивное фото
ЛУГАНСК, 17 дек – РИА Новости. ВСУ попытались уничтожить группу своих солдат во главе с офицером, желавших сдаться в плен на краснолиманском направлении, до российских позиций удалось дойти трем военным из восьми, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.
"Между Дибровой и Озерным в ДНР на наших военнослужащих вышли украинские боевики с просьбой оказать содействие для сдачи в плен. В ходе переговоров было установлено, что их вместе с командиром отделения обманным путем забросили на передовые позиции в количестве восьми человек", - рассказал Марочко агентству.
С его слов, после вскрытия факта обмана украинские военнослужащие единогласно приняли решение сложить оружие и сдаться.
"Примечательно, что инициатором таких действий стал украинский офицер. ВС РФ оперативно организовали эвакуацию, однако, когда ВСУ обнаружили факт бегства сослуживцев с позиций, по группе открыли стрелковый огонь и начали атаковать ударными дронами. К точке эвакуации удалось дойти только трем украинским военнослужащим", - рассказал Марочко.
Российские военные оказали им медицинскую помощь и обеспечили всем необходимым. Со слов Марочко, они дают показания против украинского командования, которые совершили в их отношении ряд преступлений.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
