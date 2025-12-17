Марочко рассказал о попытке ВСУ уничтожить группу своих солдат

ЛУГАНСК, 17 дек – РИА Новости. ВСУ попытались уничтожить группу своих солдат во главе с офицером, желавших сдаться в плен на краснолиманском направлении, до российских позиций удалось дойти трем военным из восьми, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.

"Между Дибровой и Озерным в ДНР на наших военнослужащих вышли украинские боевики с просьбой оказать содействие для сдачи в плен. В ходе переговоров было установлено, что их вместе с командиром отделения обманным путем забросили на передовые позиции в количестве восьми человек", - рассказал Марочко агентству.

С его слов, после вскрытия факта обмана украинские военнослужащие единогласно приняли решение сложить оружие и сдаться.

"Примечательно, что инициатором таких действий стал украинский офицер. ВС РФ оперативно организовали эвакуацию, однако, когда ВСУ обнаружили факт бегства сослуживцев с позиций, по группе открыли стрелковый огонь и начали атаковать ударными дронами. К точке эвакуации удалось дойти только трем украинским военнослужащим", - рассказал Марочко.