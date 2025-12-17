https://ria.ru/20251217/vsu-2062539884.html
Марочко рассказал о попытке ВСУ уничтожить группу своих солдат
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
андрей марочко
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
донецкая народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ЛУГАНСК, 17 дек – РИА Новости. ВСУ попытались уничтожить группу своих солдат во главе с офицером, желавших сдаться в плен на краснолиманском направлении, до российских позиций удалось дойти трем военным из восьми, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.
"Между Дибровой и Озерным в ДНР
на наших военнослужащих вышли украинские боевики с просьбой оказать содействие для сдачи в плен. В ходе переговоров было установлено, что их вместе с командиром отделения обманным путем забросили на передовые позиции в количестве восьми человек", - рассказал Марочко
агентству.
С его слов, после вскрытия факта обмана украинские военнослужащие единогласно приняли решение сложить оружие и сдаться.
"Примечательно, что инициатором таких действий стал украинский офицер. ВС РФ
оперативно организовали эвакуацию, однако, когда ВСУ
обнаружили факт бегства сослуживцев с позиций, по группе открыли стрелковый огонь и начали атаковать ударными дронами. К точке эвакуации удалось дойти только трем украинским военнослужащим", - рассказал Марочко.
Российские военные оказали им медицинскую помощь и обеспечили всем необходимым. Со слов Марочко, они дают показания против украинского командования, которые совершили в их отношении ряд преступлений.