ВСУ оказались в тактическом окружении в Харьковской области, заявил Марочко
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
07:11 17.12.2025
ВСУ оказались в тактическом окружении в Харьковской области, заявил Марочко
ВСУ оказались в тактическом окружении в Харьковской области, заявил Марочко - РИА Новости, 17.12.2025
ВСУ оказались в тактическом окружении в Харьковской области, заявил Марочко
Украинские военнослужащие фактически оказались в тактическом окружении в населенном пункте Богуславка в Харьковской области, а единственный путь снабжения... РИА Новости, 17.12.2025
специальная военная операция на украине
харьковская область
андрей марочко
вооруженные силы рф
харьковская область, андрей марочко, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Андрей Марочко, Вооруженные силы РФ
ВСУ оказались в тактическом окружении в Харьковской области, заявил Марочко

Марочко: ВСУ оказались в тактическом окружении в Харьковской области

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
ЛУГАНСК, 17 дек – РИА Новости. Украинские военнослужащие фактически оказались в тактическом окружении в населенном пункте Богуславка в Харьковской области, а единственный путь снабжения находится под огневым контролем российских расчетов БПЛА, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.
"После рывка наших войск в районе Новоплатоновки под огневой контроль ВС РФ перешла пятикилометровая береговая линия Оскольского водохранилища. Таким образом, группировка украинских боевиков в населенном пункте Богуславка и в районе Новой Кругляковки, по сути, оказалась в тактическом окружении, поскольку единственный путь снабжения через водохранилище - под постоянным мониторингом наших дроноводов и, по докладам боевиков, входит в так называемую killzone (зону поражения российских ударных БПЛА - ред.)", - сообщил Марочко со ссылкой на источники.
Украинские военнослужащие несут тело погибшего - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Взвод ВСУ уничтожили авиабомбой в Харьковской области, сообщил Марочко
12 декабря, 06:03
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьАндрей МарочкоВооруженные силы РФ
 
 
