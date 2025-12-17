ВСУ оказались в тактическом окружении в Харьковской области, заявил Марочко

ЛУГАНСК, 17 дек – РИА Новости. Украинские военнослужащие фактически оказались в тактическом окружении в населенном пункте Богуславка в Харьковской области, а единственный путь снабжения находится под огневым контролем российских расчетов БПЛА, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.