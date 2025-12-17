https://ria.ru/20251217/vsu-2062535247.html
ВСУ оказались в тактическом окружении в Харьковской области, заявил Марочко
ВСУ оказались в тактическом окружении в Харьковской области, заявил Марочко - РИА Новости, 17.12.2025
ВСУ оказались в тактическом окружении в Харьковской области, заявил Марочко
Украинские военнослужащие фактически оказались в тактическом окружении в населенном пункте Богуславка в Харьковской области, а единственный путь снабжения... РИА Новости, 17.12.2025
ВСУ оказались в тактическом окружении в Харьковской области, заявил Марочко
Марочко: ВСУ оказались в тактическом окружении в Харьковской области