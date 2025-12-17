Рейтинг@Mail.ru
Группировка "Восток" за сутки уничтожила до 235 боевиков ВСУ - РИА Новости, 17.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:17 17.12.2025 (обновлено: 12:39 17.12.2025)
Группировка "Восток" за сутки уничтожила до 235 боевиков ВСУ
Группировка "Восток" за сутки уничтожила до 235 боевиков ВСУ
Российская группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны ВСУ, противник потерял до 235 военнослужащих и два танка, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 17.12.2025
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
днепропетровская область
запорожская область
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
днепропетровская область
запорожская область
вооруженные силы украины, днепропетровская область, запорожская область, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Днепропетровская область, Запорожская область, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Восток" за сутки уничтожила до 235 боевиков ВСУ

МО РФ: ВСУ за сутки потеряли до 235 военных в зоне действий "Востока"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Российская группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны ВСУ, противник потерял до 235 военнослужащих и два танка, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника… Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад, трех штурмовых полков ВСУ, бригады теробороны", - говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Андреевка и Гавриловка в Днепропетровской области, а также Терноватое, Гуляйполе и Косовцево в Запорожской области.
"ВСУ потеряли до 235 военнослужащих, два танка, бронетранспортер, три боевые бронированные машины HMMWV производства США, девять автомобилей и три орудия полевой артиллерии, включая 155 мм американскую гаубицу М777", - добавили в МО РФ.
Истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
ВС России поразили центр сборки безэкипажных катеров ГУР МО Украины
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныДнепропетровская областьЗапорожская областьВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
