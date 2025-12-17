https://ria.ru/20251217/vostok-2062585212.html
Группировка "Восток" за сутки уничтожила до 235 боевиков ВСУ
Российская группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны ВСУ, противник потерял до 235 военнослужащих и два танка, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 17.12.2025
