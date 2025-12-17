На Дальнем Востоке чаще всего фиксируют штамм гонконгского гриппа

БЛАГОВЕЩЕНСК, 17 дек - РИА Новости. Регионы Дальнего Востока на 50-й неделе года в основном фиксируют у пациентов штамм "гонконгского" гриппа А (H3N2), заболеваемость ОРВИ растет в большинстве регионов, Приамурье отмечает снижение, выяснил корреспондент РИА Новости.

По данным Роспотребнадзора Амурской области , регион на 50-й неделе фиксирует снижение заболеваемости ОРВИ на 4,5%. В регионе зарегистрировано 223 лабораторно подтвержденных случая заболевания гриппом, что на 37,2% ниже предыдущей недели. В областном центре заболеваемость гриппом снизилась на 42,6%, установлено 93 случая.

"На территории Амурской области преимущественно циркулирует штамм гриппа А (H3N2). Информации о регистрации летальных случаев по причине заболевания гриппом в управление от медицинских организаций области в настоящем эпидсезоне не поступало", - заявили РИА Новости в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

Магаданской области фиксируют рост заболеваемости гриппом и ОРВИ. Лабораторно подтверждено 28 случаев гриппа, в том числе, гонконгского, сообщила журналистам первый заместитель министра здравоохранения и демографической политики Магаданской области Елена Кузьменко.

"Это сезон гриппа, он, наверное, такой уникальный, потому что у нас циркулирует сразу три штамма гриппа. Это и грипп А (H1N1) всем известный под таким названием "свиной грипп", также H3N2 (Гонконгский) - это сезонный гриппа. И вирус гриппа типа В", - сказала Кузьменко.

В управлении Роспотребнадзора по Приморскому краю РИА Новости рассказали, что в регионе на 50 неделе 2025 года в сравнении с предыдущей неделей отмечается рост заболеваемости ОРВИ и гриппом на 7%, но во Владивостоке заболеваемость снизилась.

"Заболеваемость ОРВИ и гриппом среди населения Приморского края сохраняется на уровне эпидемического порога, значительного подъема заболеваемости не зарегистрировано, отмечается снижение количества заболевших среди детей", - уточнили в ведомстве.

На вирусы гриппа приходится 12% из общего числа выделенных возбудителей. Собеседник отметили, что сейчас в Приморье закрытых школ или детсадов нет, есть отдельные закрытые группы в детсадах.

По информации управления Роспотребнадзора, в Республике Саха (Якутия) с 8 по 14 декабря заболеваемость ОРВИ и гриппом превышает эпидемический порог на 16,3%, при этом темпы прироста снизились на 4%.

Республике Бурятия с 8 по 14 декабря сохранялись высокие уровни заболеваемости ОРВИ и гриппом, показатели на уровне прошлой недели, больше 62% заболевших приходится на жителей города Улан-Удэ . Продолжается регистрация случаев заболевания гриппом с доминированием вируса A (H3N2), отмечают в Роспотребнадзоре региона.