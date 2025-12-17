Рейтинг@Mail.ru
08:53 17.12.2025
На Дальнем Востоке чаще всего фиксируют штамм гонконгского гриппа
На Дальнем Востоке чаще всего фиксируют штамм гонконгского гриппа
амурская область
магаданская область
приморский край
амурская область
магаданская область
приморский край
БЛАГОВЕЩЕНСК, 17 дек - РИА Новости. Регионы Дальнего Востока на 50-й неделе года в основном фиксируют у пациентов штамм "гонконгского" гриппа А (H3N2), заболеваемость ОРВИ растет в большинстве регионов, Приамурье отмечает снижение, выяснил корреспондент РИА Новости.
По данным Роспотребнадзора Амурской области, регион на 50-й неделе фиксирует снижение заболеваемости ОРВИ на 4,5%. В регионе зарегистрировано 223 лабораторно подтвержденных случая заболевания гриппом, что на 37,2% ниже предыдущей недели. В областном центре заболеваемость гриппом снизилась на 42,6%, установлено 93 случая.
Геннадий Онищенко - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Онищенко рассказал, как передается гонконгский грипп
Вчера, 04:37
"На территории Амурской области преимущественно циркулирует штамм гриппа А (H3N2). Информации о регистрации летальных случаев по причине заболевания гриппом в управление от медицинских организаций области в настоящем эпидсезоне не поступало", - заявили РИА Новости в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.
В Магаданской области фиксируют рост заболеваемости гриппом и ОРВИ. Лабораторно подтверждено 28 случаев гриппа, в том числе, гонконгского, сообщила журналистам первый заместитель министра здравоохранения и демографической политики Магаданской области Елена Кузьменко.
"Это сезон гриппа, он, наверное, такой уникальный, потому что у нас циркулирует сразу три штамма гриппа. Это и грипп А (H1N1) всем известный под таким названием "свиной грипп", также H3N2 (Гонконгский) - это сезонный гриппа. И вирус гриппа типа В", - сказала Кузьменко.
В управлении Роспотребнадзора по Приморскому краю РИА Новости рассказали, что в регионе на 50 неделе 2025 года в сравнении с предыдущей неделей отмечается рост заболеваемости ОРВИ и гриппом на 7%, но во Владивостоке заболеваемость снизилась.
"Заболеваемость ОРВИ и гриппом среди населения Приморского края сохраняется на уровне эпидемического порога, значительного подъема заболеваемости не зарегистрировано, отмечается снижение количества заболевших среди детей", - уточнили в ведомстве.
Простуженный мужчина - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Врач рассказала, как определить симптомы начала гонконгского гриппа
Вчера, 01:42
На вирусы гриппа приходится 12% из общего числа выделенных возбудителей. Собеседник отметили, что сейчас в Приморье закрытых школ или детсадов нет, есть отдельные закрытые группы в детсадах.
По информации управления Роспотребнадзора, в Республике Саха (Якутия) с 8 по 14 декабря заболеваемость ОРВИ и гриппом превышает эпидемический порог на 16,3%, при этом темпы прироста снизились на 4%.
В Республике Бурятия с 8 по 14 декабря сохранялись высокие уровни заболеваемости ОРВИ и гриппом, показатели на уровне прошлой недели, больше 62% заболевших приходится на жителей города Улан-Удэ. Продолжается регистрация случаев заболевания гриппом с доминированием вируса A (H3N2), отмечают в Роспотребнадзоре региона.
Как информирует управление Роспотребнадзора по Чукотскому автономному округу, за 50-ю неделю в регионе зафиксировано 720 случаев гриппа и ОРВИ - это выше порогового эпидемического уровня на 19,16%. В столице Чукотки Анадыре отмечено 192 случая, по совокупному населению в городе заболеваемость ОРВИ и гриппом ниже порогового эпидемического уровня на 16,58%.
Эмблема Всемирной организации здравоохранения - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
ВОЗ дала рекомендации по вакцинации от гриппа
16 декабря, 10:18
 
