СМИ: православные христиане вышли к Капитолию в поддержку УПЦ

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Около 200 православных христиан и их сторонников вышли к американскому Капитолию в поддержку канонической Украинской православной церкви (УПЦ), сообщает Союз православных журналистов (СПЖ) США.
"Около 200 православных христиан и их сторонников собрались в Вашингтоне... Организаторы призывают к отмене украинского закона... который фактически объявил Украинскую православную церковь вне закона", - говорится в публикации сайта Союза православных журналистов США.
По данным СПЖ Украины, цель кампании - привлечь внимание американской законодательной власти к проблеме преследования Украинской православной церкви. Конгрессвумен Анна Паулина Луна выступила на акции. Кроме того, собравшиеся просят освободить наместника Святогорской лавры канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополита Арсения (Яковенко).
"В мероприятии принимают участие представители Русской Православной Церкви Заграницей (РПЦЗ), Сербской Православной Церкви, Антиохийской Православной Церкви, Православной Церкви в Америке, а также миряне и духовенство других православных юрисдикций и христианских общин США", - отмечает СПЖ Украины в своем Telegram-канале.
Союз православных журналистов 28 октября сообщал, что митрополит Арсений по состоянию здоровья был выпущен из СИЗО, однако тут же его увезли в СБУ. На следующий день СПЖ сообщил, что СБУ после повторного задержания наместника "выбила" в медучреждении медицинское заключение о том, что он якобы здоров. Позже в Святогорской лавре сообщили, что сотрудники полиции в Днепропетровской области отобрали у митрополита все лекарства и поместили его в камеру, где температура воздуха составляет 10-13 градусов.
Ранее суд на Украине арестовал митрополита Арсения на 60 суток без альтернативы внесения залога. Служба безопасности Украины заявила, что завела уголовное дело против него по статье "распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ", ему грозит до восьми лет лишения свободы. Русская православная церковь (РПЦ) призвала международные правозащитные организации зафиксировать задержание наместника Святогорской лавры как очередное нарушение прав украинских верующих. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал "очередной карательной мерой" Киева арест митрополита Арсения. Участники международного правозащитного альянса "Церковь против ксенофобии и дискриминации" также призвали немедленно освободить митрополита.
Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками из ПЦУ при поддержке властей.
