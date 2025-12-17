Рейтинг@Mail.ru
СМИ: православные христиане вышли к Капитолию в поддержку УПЦ
Религия
 
06:45 17.12.2025
СМИ: православные христиане вышли к Капитолию в поддержку УПЦ
СМИ: православные христиане вышли к Капитолию в поддержку УПЦ - РИА Новости, 17.12.2025
СМИ: православные христиане вышли к Капитолию в поддержку УПЦ
Около 200 православных христиан и их сторонников вышли к американскому Капитолию в поддержку канонической Украинской православной церкви (УПЦ), сообщает Союз... РИА Новости, 17.12.2025
религия
украина
сша
вашингтон (штат)
анна паулина луна
украинская православная церковь
служба безопасности украины
сербская православная церковь
украина
сша
вашингтон (штат)
украина, сша, вашингтон (штат), анна паулина луна, украинская православная церковь, служба безопасности украины, сербская православная церковь
Религия, Украина, США, Вашингтон (штат), Анна Паулина Луна, Украинская православная церковь, Служба безопасности Украины, Сербская православная церковь
СМИ: православные христиане вышли к Капитолию в поддержку УПЦ

Около 200 православных христиан вышли к Капитолию в поддержку УПЦ

Флаги США возле здания Капитолия в Вашингтоне
Флаги США возле здания Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Флаги США возле здания Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Около 200 православных христиан и их сторонников вышли к американскому Капитолию в поддержку канонической Украинской православной церкви (УПЦ), сообщает Союз православных журналистов (СПЖ) США.
"Около 200 православных христиан и их сторонников собрались в Вашингтоне... Организаторы призывают к отмене украинского закона... который фактически объявил Украинскую православную церковь вне закона", - говорится в публикации сайта Союза православных журналистов США.
Киев - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Верховный суд Украины не стал арестовывать счета и имущество УПЦ
Вчера, 18:21
По данным СПЖ Украины, цель кампании - привлечь внимание американской законодательной власти к проблеме преследования Украинской православной церкви. Конгрессвумен Анна Паулина Луна выступила на акции. Кроме того, собравшиеся просят освободить наместника Святогорской лавры канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополита Арсения (Яковенко).
"В мероприятии принимают участие представители Русской Православной Церкви Заграницей (РПЦЗ), Сербской Православной Церкви, Антиохийской Православной Церкви, Православной Церкви в Америке, а также миряне и духовенство других православных юрисдикций и христианских общин США", - отмечает СПЖ Украины в своем Telegram-канале.
Союз православных журналистов 28 октября сообщал, что митрополит Арсений по состоянию здоровья был выпущен из СИЗО, однако тут же его увезли в СБУ. На следующий день СПЖ сообщил, что СБУ после повторного задержания наместника "выбила" в медучреждении медицинское заключение о том, что он якобы здоров. Позже в Святогорской лавре сообщили, что сотрудники полиции в Днепропетровской области отобрали у митрополита все лекарства и поместили его в камеру, где температура воздуха составляет 10-13 градусов.
Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) начали силовой захват Успенского храма канонической Украинской православной - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Против клириков УПЦ возбудили 208 уголовных дел, заявил патриарх Кирилл
Вчера, 15:29
Ранее суд на Украине арестовал митрополита Арсения на 60 суток без альтернативы внесения залога. Служба безопасности Украины заявила, что завела уголовное дело против него по статье "распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ", ему грозит до восьми лет лишения свободы. Русская православная церковь (РПЦ) призвала международные правозащитные организации зафиксировать задержание наместника Святогорской лавры как очередное нарушение прав украинских верующих. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал "очередной карательной мерой" Киева арест митрополита Арсения. Участники международного правозащитного альянса "Церковь против ксенофобии и дискриминации" также призвали немедленно освободить митрополита.
Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками из ПЦУ при поддержке властей.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Путин указал на преследование УПЦ на Украине
4 декабря, 22:08
 
Религия Украина США Вашингтон (штат) Анна Паулина Луна Украинская православная церковь Служба безопасности Украины Сербская православная церковь
 
 
